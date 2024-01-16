За підсумками 2023 року 814 740 громадян України не отримали другу дозу вакцини проти Covid-19, а більше 12 млн українців – бустерне щеплення.

Скільки доз вакцини треба отримати

Відповідно до рекомендацій рекомендацій НТГЕІ, затверджених Міністерством охорони здоров’я України, базовий курс вакцинації складається з трьох доз (або двох, якщо використовується вакцина Janssen).

Бустерне щеплення рекомендовано проводити через 5-6 місяців після первинної вакцинації. Після цього кожне наступне щеплення вважається додатковим бустером, воно є необов’язковим.

Зараз дивляться

Доступність вакцини

Наразі в Україні доступно понад два мільйони доз вакцин.

Щеплення проти Covid-19 у 2024 році, як і раніше, є безоплатним для всіх громадян.

Від початку епідсезону, що розпочався у жовтні 2023 року, на території України було зафіксовано 122 081 випадок Covid-19.

595 осіб померли через коронавірус, серед них четверо дітей віком до 17 років.