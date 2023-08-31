Эта синяя, сочная ягода приобрела популярность именно благодаря вкусовым качествам и ценному составу. Речь идет о голубике. Ее можно употреблять как свежую, так и замороженную. А еще — заботливые хозяйки ее сушат или перерабатывают во всевозможные заготовки.

Нутрициолог-диетолог Галина Довидная рассказала Фактам ICTV о пользе голубики для здоровья и противопоказаниях к употреблению ягоды.

Чем полезна голубика для организма

Польза от этой ягоды немалая. Это настоящий кладезь витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ. Так, голубика богата витаминами А, Е, С, К, РР, Р и группы B. А еще — в ней немало магния, кальция, фосфора, натрия и калия.

— Она полезна также тем, что имеет много антиоксидантов — это то, что помогает бороться клеткам с воспалительными процессами в организме. Среди прочего — употребление ягоды замедляет старение клеток, — говорит эксперт.

По словам нутрициолога, имеющиеся в голубике пектины помогают улучшать пищеварение и моторику кишечника. Это хорошо для тех, кто страдает запорами.

К тому же, ягода очень полезна для зрения. Ее употребление снижает риск отслоения сетчатки, защищает глаза от глаукомы и катаракты, а также долго сохраняет остроту зрения.

Благодаря своему ценному составу голубика способна улучшать метаболизм, повышать иммунитет и укреплять капилляры.

А вот сушеные ягоды используют в народной медицине. Чай из голубики пьют при заболеваниях мочевого пузыря и используют как средство от поносов. А отвар листьев ягоды является хорошим отхаркивающим средством. При сбалансированном питании, голубика также может помогать худеть.

— В голубике на 100 г продукта всего 39 калорий. Клетчатка снижает аппетит и продлевает чувство сытости, также помогает снизить общий уровень “плохого” холестерина в крови, — рассказывает Галина.

Норма и противопоказания к употреблению голубики

Голубика хоть и не является аллергенной ягодой, но в больших объемах ее не следует употреблять. Иначе — можно получить обратный процесс, ведь избыточное количество антиоксидантов может нанести организму вред.

— Главное правило — есть не более 100 г этой ягоды в день. Это для того, чтобы не превышать уровень инсулина в крови. И не приводить к рискам развития сахарного диабета и инсулинорезистентности в целом, — говорит нутрициолог.

Не стоит есть по килограмму ягоды ежедневно, как некоторые делают, думая, что таким образом сделают годовой запас витаминов. Было бы хорошо замораживать ягоду на зиму. И зимой также есть ее каждый день.

— К сожалению, у нас в организме витаминный состав не может накапливаться, нет такого “сейфа”. Поэтому витаминами мы должны обеспечивать себя ежедневно. Однако — дозированно, — советует Галина.

К тому же, чрезмерное употребление голубики может привести к повышению свертываемости крови. Следовательно — к закупориванию сосудов. Также следует быть осторожными тем, у кого есть сердечно-сосудистые болезни и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

— Еще бы я не советовала эту ягоду употреблять людям, у которых есть заболевания поджелудочной железы и ЖКТ в острой фазе. Также тем, у кого есть симптомы кишечных расстройств, диарея. Ягода будет стимулировать работу моторики кишечника и может усилить нежелательный эффект, что приведет к воспалению, обезвоживанию и брожению в кишечнике, — предостерегает Галина Довидная.

Пока продолжается сезон, голубику желательно употреблять свежей, как самостоятельно, так и добавлять во всевозможные блюда. В свежем виде — в йогурты, различные каши, блины или оладьи. А еще — к выпечке. Свежая ягода в холодильнике может храниться до недели, замороженная — до года.

Кстати, интересно, что среди БАДов, которые в последнее время привыкло принимать человечество, экстракта из голубики нет. И врачи уверяют — полезнее такую ягоду потреблять с поля, чем принимать в капсулах или таблетках.