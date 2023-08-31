Ця синя, соковита ягода набула популярності саме завдяки смаковим якостям та цінному складу. Йдеться про лохину. Її можна вживати як свіжу, так і заморожену. А ще – дбайливі господині її сушать або переробляють в усілякі заготовки.

Нутриціолог-дієтолог Галина Довідна розповіла Фактам ICTV про користь лохини для здоров’я та протипоказання до вживання ягоди.

Чим корисна лохина для організму

Користь від цієї ягоди чимала. Це справжня скарбниця вітамінів, мікроелементів і біологічно активних речовин. Так, лохина багата на вітаміни А, Е, С, К, РР, Р та групи B. А ще – у ній чимало магнію, кальцію, фосфору, натрію і калію.

– Вона корисна також тим, що має багато антиоксидантів – це те, що допомагає боротися клітинам із запальними процесами в організмі. Серед іншого – вживання ягоди сповільнює старіння клітин, – каже експертка.

За словами нутриціолога, наявні у лохині пектини допомагають покращувати травлення і моторику кишківника. Це добре для тих, хто страждає на закрепи.

До того ж, ягода дуже корисна для зору. Її вживання знижує ризик відшарування сітківки, захищає очі від глаукоми та катаракти, а також довго зберігає гостроту зору.

Завдяки своєму цінному складу лохина здатна покращувати метаболізм, підвищувати імунітет та зміцнювати капіляри.

А ось сушені ягоди використовують у народній медицині. Чай з лохини п’ють при захворюваннях сечового міхура та використовують як засіб від проносів. А відвар листя ягоди є хорошим відхаркувальним засобом. При збалансованому харчуванні, лохина також може допомагати худнути.

– У лохині на 100 г продукту всього 39 калорій. Клітковина знижує апетит і подовжує відчуття ситості, також допомагає знизити загальний рівень “поганого” холестерину в крові, – розповідає Галина.

Норма та протипоказання до вживання лохини

Лохина хоч і не є алергенною ягодою, але у великих об’ємах її не слід вживати. Інакше – можна отримати зворотній процес, адже надлишкова кількість антиоксидантів може завдати організму шкоди.

– Головне правило – їсти не більше 100 г цієї ягоди на день. Це для того, щоб не перевищувати рівень інсуліну в крові. І не призводити до ризиків розвитку цукрового діабету та інсулінорезистентності вцілому, – каже нутриціолог.

Не варто їсти по кілограму ягоди щодня, як дехто робить, думаючи, що таким чином зробить річний запас вітамінів. Було б добре заморожувати ягоду на зиму. І взимку теж їсти її щодня.

– На жаль, у нас в організмі вітамінний склад не може накопичуватися, немає такого “сейфу”. Тож вітамінами ми повинні забезпечувати себе щодня. Однак – дозовано, – радить Галина.

До того ж, надмірне вживання лохини може призвести до підвищення згортання крові. Відтак – до закупорювання судин. Також слід бути обережними тим, у кого є серцево-судинні хвороби та хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту.

– Ще б я не радила цю ягоду вживати людям, в яких є захворювання підшлункової залози та ШКТ у гострій фазі. Також тим, у кого є симптоми кишкових розладів, діарея. Ягода стимулюватиме роботу моторики кишківника і може підсилити небажаний ефект, що призведе до запалення, зневоднення і бродіння в кишківнику, – застерігає Галина Довідна.

Поки триває сезон, лохину бажано вживати свіжою, як самостійно, так і додавати до усіляких страв. У свіжому вигляді — до йогуртів, різноманітних каш, млинців чи оладок. А ще – до випічки. Свіжа ягода у холодильнику може зберігатися до тижня, заморожена – до року.

До речі, цікаво, що серед БАДів, які останнім часом звикло приймати людство, екстракту з лохини немає. Та й лікарі запевняють – корисніше таку ягоду споживати з поля, аніж приймати у капсулах чи пігулках.