Бюстгальтеры стали неотъемлемой частью гардероба современной женщины. Они поддерживают грудь, а также являются своеобразным средством самовыражения. Однако при его выборе важно помнить о здоровье молочной железы, а не о модных тенденциях.

13 октября — во Всемирный день без бюстгальтера — Факты ICTV решили выяснить, как правильно его подбирать. Белье в первую очередь должно быть комфортным, а лишь потом красивым, говорит маммолог Елена Датиенко.

— Для здоровья груди важно правильно подбирать бюстгальтер. Он должен быть подходящего размера, с широким поясом и бретельками, с комфортной чашкой и из качественного материала. Особенно это касается обладательниц пышных форм, — предостерегает Елена Датиенко.

Если же белье неправильно подобрано, это может вызывать дискомфорт и проблемы с молочной железой.

— Сказать, что это вызовет рак, я не могу. Это миф. Однако могут возникнуть другие проблемы. Например, если мы говорим о большой груди, то из-за неправильного белья может идти дополнительная нагрузка на спину, на грудной отдел позвоночника. — Из-за этого женщина может жаловаться на боли в молочной железе. Ей будет казаться, что болит грудь, однако дело лишь в отсутствии фиксации и неправильном перераспределении веса, — добавляет маммолог.

Специалист рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе бюстгальтера.

Рекомендации:

Материал

— Для кожи женщины важно, чтобы материал был качественным. Если мы берем бюстгальтер из дешевых, полностью синтетических тканей, то они могут вызывать раздражение, потницу, аллергические реакции, — комментирует Елена Датиенко.

Косточка

По словам специалиста, нужно обращать внимание на размер чашки.

— Косточка должна быть под железой — на ребре, не на железе. Неправильно подобранные бюстгальтеры с косточкой могут передавливать саму железу. Это может нарушать лимфоотток. Также на коже могут оставаться следы, которые свидетельствуют о травматизации, — объясняет маммолог.

Пуш-ап

— Пуш-ап не рекомендуем вообще носить. Ни летом, ни зимой. Ткань должна быть тонкая, чтобы кожа дышала, — говорит эксперт.

Такие бюстгальтеры можно использовать разово, когда есть явная асимметрия молочных желез, а одежда довольно открытая.

View this post on Instagram Публикация от Маммолог Елена Датиенко (@doc_mamolog)

Помимо неправильно подобранного бюстгальтера, могут еще возникать проблемы, если женщина носит белье круглосуточно. Спать в нем нельзя, подводит итог маммолог. Исключение — если женщина кормит грудью, но для этого созданы специальные бюстгальтеры.