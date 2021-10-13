Бюстгальтери стали невід’ємною частиною гардеробу сучасної жінки. Вони підтримують груди, а також є своєрідним засобом самовираження. Однак під час його вибору важливо пам’ятати про здоров’я молочної залози, а не про модні тенденції.

13 жовтня – у Всесвітній день без бюстгальтера – Факти ICTV вирішили з’ясувати, як правильно його підбирати. Білизна першочергово має бути комфортною, і лише потім гарною, наголошує мамолог Олена Датієнко.

– Для здоров’я грудей важливо правильно підбирати бюстгальтер. Він має бути відповідного розміру, з широким поясом і бретельками, з комфортною чашкою і з якісного матеріалу. Особливо це стосується власниць пишних форм, – зауважує Олена Датієнко.

Якщо ж білизна неправильно підібрана, це може викликати дискомфорт і проблеми з молочною залозою.

– Сказати, що це спровокує рак, я не можу. Це міф. Однак можуть бути інші проблеми. Наприклад, якщо ми говоримо про великі груди, то через неправильну білизну може відбуватися додаткове навантаження на спину, на грудний відділ хребта. Через це жінка може скаржитися на болі у молочній залозі. Їй буде здаватися, що болять груди, проте справа лише у відсутності фіксації та неправильному перерозподілі ваги, – додає мамолог.

Спеціаліст розповіла, на що варто звертати увагу під час вибору бюстгальтера.

Рекомендації:

Матеріал

– Для шкіри жінки важливо, щоб матеріал був якісним. Якщо ми беремо бюстгальтер з дешевих, цілком синтетичних тканин, то вони можуть провокувати подразнення, пітницю, алергічні реакції, – коментує Олена Датієнко.

Кісточка

За словами фахівця, потрібно звертати увагу на розмір чашки.

– Кісточка повинна бути під залозою – на ребрі, не на залозі. Бюстгальтери з кісточкою, які неправильно підібрали, можуть перетискати саму залозу. Це може порушувати лимфовідтік. Також на шкірі можуть лишатися сліди, які свідчать про травматизацію, – пояснює мамолог.

Пуш-ап

– Пуш-ап не рекомендуємо взагалі носити. Ані влітку, ані взимку. Тканина має бути тонка, щоб шкіра дихала, – говорить експерт.

Такі бюстгальтери можна використовувати разово, коли є помітна асиметрія молочних залоз, а одяг досить відкритий.

View this post on Instagram Публикация от Маммолог Елена Датиенко (@doc_mamolog)

Окрім неправильно підібраного бюстгальтера, можуть ще виникати проблеми, якщо жінка носить білизну цілодобово. Спати у ньому не можна, підсумовує мамолог. Виняток – якщо жінка годує грудьми, але для цього створені спеціальні бюстгальтери.