24 февраля 2022 года для заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапии Балаклейской больницы Сергея Гопция началось со звонка коллег. Бомбили Харьков, началась полномасштабная война.

— Никто не думал, что это произойдет, — говорит врач. – Мы не были готовы к такому и не знали, какой стороной обернется. В больнице в то время было около 250 пациентов.

Медики не могли оставить больных, они продолжали лечить, оказывать помощь раненым, которых привозила скорая.

Балаклею оккупанты захватили быстро.

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К тому времени уже все семьи медперсонала перебрались в подвал больницы и бомбоубежище на ее территории.

– Спали на полу, на матрасах, но работали, – говорит Сергей Гопций.

Медики оказывали помощь под обстрелами. Кровати поставили в помещениях, которые соответствовали правилу двух стен. Там и находились пациенты.

Больница была под постоянным огнем. Однажды врачи, находясь в ординаторской, могли либо погибнуть, либо получить ранения: в окно влетела целая куча обломков снаряда. Медики сидели у другого окна, и это их спасло.

Однажды привезли в Балаклейскую больницу мужчину с осколочным ранением. Его прооперировали, все было хорошо, но спустя некоторое время начался обстрел. Его ранило во второй раз: обломок повредил плечевую артерию. Он нуждался в немедленной операции.

– Мы, несмотря на взрывы, начали его оперировать, – рассказывает анестезиолог. – Потом начался пожар. Пришлось еще и огонь гасить огнетушителями. Но мы спасли мужчину.

В операционной бригаде были молодые медсестры, беременная анестезистка, но никто не отказался и не ушел из операционной в безопасное место.

Вместе со взрослыми в больнице оставались и дети.

– Дети все маленькие, они так боялись взрывов, – вспоминает врач. – Как только их слышали, начинали плакать и бежали в подвал.

Был момент, когда больница могла бы эвакуироваться.

– Все обсудили, мы договорились о зеленом коридоре, – вспоминает Сергей Гопций. – Но в тот день, когда мы должны были выезжать, ехавший за нами автобус был расстрелян на подъезде к городу и сожжен, водитель погиб.

В первые дни оккупации врачи оказывали помощь не только раненым гражданским. Был у них и один солдат. Они его прятали, но, как считают медики, кто-то сообщил оккупантам об этом.

— Исходя из того, что они пришли целенаправленно и перевернули всю больницу, мне кажется, что кто-то их навел, — рассказывает анестезиолог. – Очень тщательно они искали, но не нашли.

Больница с самого начала оккупации оставалась без электроснабжения. Но она была оснащена большим генератором и маленькими, питавшими отделения при выключении света.

– Когда нужно было оперировать, мы подключали большой генератор и выключали его сразу после окончания операции.

Еду для себя и пациентов готовили в котлах на костре, потому что однажды российский танк прямой наводкой разбил пищеблок.

Продуктами, благодаря коронавирусу, больница была обеспечена, как и лекарствами. Ведь готовились к очередной волне пандемии, вот и запаслись на случай поступления большого количества больных.

Однажды для беседы в больницу пришли знаменитые буряты. Было понятно, что помещения медучреждения хотят забрать для нужд оккупантов, но даже смешно сейчас вспоминать, как буряты реагировали на бытовые условия в больнице.

— “А что это вы так хорошо живете? У вас здесь и душ с туалетом в палатах, и больница такая красивая”.

Это же какими убогими нужно быть, чтобы душ с туалетом вызывали такую зависть?

Не давали жизни и “лднровцы”. Это они обстреливали больницу, чтобы быстрее “выкурить” оттуда медиков.

Однажды после 12-ти ночи они ворвались в больницу.

– Они были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, – рассказывает врач. – Всех врачей, которые к тому времени не спустились в подвал, они начали терроризировать. Били прикладами, приказывали ложиться на пол, стреляли из автоматов в темноту.

Страшно было всем. В ту же ночь медики решили уезжать. Но в больнице оставалось 25 больных.

– Мы связались с экстренной помощью и скорыми перевезли пациентов: кого домой, кого в другие районы, – говорит врач.

2 или 3 апреля медперсонал покинул больницу. Тогда была возможность выехать на подконтрольную Украине территорию. Эвакуировались все. Врачи и медсестры. Кто куда.

Люди рассеялись по всей Украине: на Закарпатье, на Полтавщине, в Киеве и области.

Но как только освободили Балаклею, они начали возвращаться домой.

– Страшная картина предстала перед нами, – вспоминает врач-анестезиолог. – Больница разрушена, оборудование разбито или вывезено, даже мебели не было.

Оперировали под обстрелом и при пожаре: история врача-анестезиолога из Балаклеи / 4 images

Вся территория и здание больницы были заминированы. Первыми сюда пришли саперы. Затем, после разминирования, строители.

Спасибо государству, неравнодушным людям, фондам — украинским и международным, больницу восстановили за полтора месяца. Не всю, но она уже работает.

– Мы получаем огромную помощь. Это и оборудование. Из Германии направили инструментарий для травматологов. Купили новый компьютерный томограф вместо уничтоженного.

Больнице нужно еще многое. Взять хотя бы оснащение для пункта переливания крови. Это же просто стратегический объект. Кровь и препараты из нее крайне необходимы в военное время.

– Нам хотя бы один-два аппарата плазмофереза, – говорит Сергей Гопций. – Здание пункта забора крови еще не восстановлено, но будет.

Уже 70% коллектива вернулось в Балаклею. Город ожил, восстанавливается. Работают коммунальные службы, есть свет и тепло.

– Город стал таким, каким был до войны, только люди изменились, – отмечает врач. – Молодежь стала серьезнее, помудрела, а пожилые люди, к сожалению, постарели. Война никого не пожалела.

Но, по словам врача, жители Балаклеи, врачи они или представители других профессий, почувствовали себя настоящими украинцами и будут стоять до последнего, защищая свою землю.

Украинский бизнес активно подключается к восстановлению больниц и приобретению оборудования.

Так, на один из целевых сборов проекта Зажигай огонь победы от Vulkan Casino были приобретены два коагулятора, два электрокардиографа, наркозно-дыхательный аппарат, лекарства и медицинские расходные материалы.

Оперировали под обстрелом и при пожаре: история врача-анестезиолога из Балаклеи / 3 images

Харьковщина до сих пор остается под прицельным огнем врага, поэтому возобновление работы больниц — жизненно необходимо сейчас.

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Фото: Татьяна Доцяк, Dobro.ua