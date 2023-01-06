Ампутация – это испытание не только для человека, потерявшего конечность, но и для семьи, близких и друзей. И во многих случаях именно от поведения окружающих зависит успешность адаптации человека с инвалидностью.

Что делать: жалеть или нет, делать все за того, кто имеет протез, или предоставлять самостоятельность? Об этом Фактам ICTV рассказывают физический терапевт БФ Запорука Татьяна Маковская и ее пациентка, имеющая протез ноги, Александра Сухарник.

— Не нужно жалеть того, кто носит протез. Жаль не поможет решить проблему, — сказала Александра. – Человек с инвалидностью может оценить свои возможности.

Девушка почти все пытается делать самостоятельно и всегда благодарна родным, когда они могут ее подвезти куда-то на автомобиле, потому что она не всегда готова преодолевать большие дистанции из-за погодных условий или дискомфорта в протезе.

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Также важную роль играет умение человека выслушать и поддержать в трудную минуту.

– Лично я очень злюсь, когда за меня делают то, что я могу сделать сама. Да, на выполнение элементарных вещей уходит гораздо больше времени. И это очень соблазняет окружение помочь мне, – говорит Александра.

Но, считает она, правильным решением будет дать ей возможность обдумать последовательность действий и выполнить все самостоятельно. Если человеку с инвалидностью нужна помощь – он сам ее попросит.

— Я считаю, что ко мне нужно относиться, как ко всем, и не навязывать образ жертвы. Когда человек чувствует себя на одном уровне со всеми, он начинает двигаться вперед со всеми, — говорит Александра.

Когда пройдет первый шок от травматического события, то первое мнение у родных всегда такое: главное, что жив. Позже приходит понимание, что человеку нужно усиленное внимание, а окружению выдержка, терпение и силы. По крайней мере, в первые месяцы.

Например, чтобы культя была правильной формы, необходимой для протезирования, ее некоторое время необходимо бандажировать. Самому это делать неудобно, хоть и возможно. Так что здесь может понадобиться помощь близких.

Или, когда занятие с реабилитологом, эрготерапевтом проходит онлайн, то часто нужна помощь в держании камеры. Но сейчас есть масса устройств, держащих камеру.

Приобретя такое для своего близкого человека, вы уже высвободите себе некоторое время и позволите человеку с протезом самостоятельно готовиться к занятиям.

Но самой большой и ценной помощью для человека с инвалидностью является вера в его силы, доверие и психологическая поддержка, чтобы он не чувствовал себя одиноким.

Родные и друзья могут помочь в поисках средств на протез, центров или предприятий, где их производят и устанавливают. Обязательно нужно совещаться с тем, для кого вы это делаете, чтобы человек тоже участвовал в процессе.

Когда организационные вопросы будут решены, можно начинать разговоры о дальнейшей жизни, планировании. Здесь нужно быть тактичным и терпеливым, ведь не все имеют устойчивый характер и могут быстро сконцентрироваться на дальнейших действиях.

Если человек переживает, не может четко определиться, как ему дальше жить, то следует обратиться к психотерапевту. И родные тоже должны быть вовлечены в работу над проблемой.

– Из-за того, что каждый воспринимает ситуацию с потерей конечности индивидуально, не всем прописывают курс психотерапии, – рассказывает Александра. – Я считаю, что посещение специалиста не помешает, чтобы тот смог проанализировать психическое состояние пациента и решить дальнейший план действий.

Человек, потерявший конечность, нуждается не в жалости, а в любви, внимании, понимании. И если вокруг него окружение, понимающее его, то возможности такого человека вообще безграничны.

Благотворительный фонд Запорука 14 лет поддерживает семьи онкобольных и создает условия, чтобы семьи были вместе во время лечения.

Вопрос протезирования сейчас стоит очень остро. Ведь действительно большое количество людей нуждается в новых конечностях. Поэтому к решению этого вопроса активно подключается украинский бизнес.

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