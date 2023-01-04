Война безжалостна, она калечит всех, кто попадает в ее поле зрения. Кого психологически, кого физически. Безжалостной может быть неизлечимая болезнь, к примеру, рак. И вот в Украине уже появляется большое количество людей, потерявших конечности из-за войны: одну или две, руку или ногу. И в основном это молодые, красивые парни и девушки.

Как им жить дальше, как не сломаться, не раскиснуть, не стать обузой для родных.

Об этом Фактам ICTV рассказали физический терапевт благотворительного фонда Запорука Татьяна Маковская и ее пациентка Александра Сухарник.

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– Если концовку ампутируют после тяжелой болезни, то больной готовится к этому заранее, потому что когда встает вопрос – ампутация или жизнь, то любой человек выбирает жизнь, – рассказала Татьяна Маковская.

Так, человек в этом случае воспринимает ампутацию как спасение. А если решение об ампутации было принято срочно, да еще когда пациент без сознания, то позже его охватывает возражение, считает Татьяна.

– Он никак не может поверить, что с ним такое произошло. Затем его охватывает злость на весь мир и отчаяние, – говорит терапевт. – И только потом приходит восприятие и осознание.

Все это пережить помогает психолог, умеющий подобрать нужные слова, который может найти правильный ключик-подход для каждой конкретной ситуации.

– Я всегда таким пациентам рассказываю случаи из своей практики, когда пациенты так ходят на протезе, что никто не замечает этого. Да, нужно долго работать, но все возможно, – делится Татьяна.

Как только пациенту назначается ампутация, с ним начинают работать психолог, физический терапевт, эрготерапевт.

Задача эрготерапевта – подобрать костыли и научить на них ходить.

Физический терапевт обучает упражнениям раннего послеоперационного периода. Пациенту нужно рассказывать о фантомной боли, других негативных моментах.

Физическая терапия

Программа физической терапии после ампутации в больнице длится около трех недель, затем пациент попадает в реабилитационный центр, где продолжает подготовку культи к протезированию.

В реабилитационном центре с пациентом будут заниматься физический терапевт, эрготерапевт, протезист, психолог, врач-ортопед, медсестра при необходимости. Управляет всем этим процессом врач ФРМ (физическо-реабилитационной медицины).

Реабилитация длится четыре-пять недель. Затем само протезирование. И снова желательно три-четыре недели пройти реабилитацию в реабилитационном центре для обучения ходьбе на протезе. То есть с момента операции до полноценной ходьбы на протезе в идеале требуется три месяца.

Почему важно научить человека ходить на протезе?

– Искусственной ногой нужно научиться правильно управлять, держать равновесие, научиться равномерно распределять нагрузку на конечности, – рассказала эрготерапевт.

Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но Татьяна Маковская владеет специальной методикой обучения ходьбе на протезе. Она считает, что в этом нет ничего страшного и сложного, если есть настойчивость и желание.

Это подтверждает и пациентка Татьяны Маковской Александра:

— Я считаю, что для раскрытия всех свойств и возможностей протеза нужно учиться под наблюдением специалистов. На протезе учиться не сложно, если следовать всем указаниям реабилитологов.

А еще, добавляет Александра, не нужно чувствовать себя несчастным.

— По-моему, важно не избегать своего отражения в зеркале. Нужно смотреть на себя в полный рост. В начале даже собственные фото со стороны могут казаться шокирующими: “Это действительно я?”. Чтобы скорее воспринять реальность, не нужно прятаться от самого себя, – говорит Александра.

Для того, чтобы ходьба на протезе была комфортной, чтобы не хромать и не чувствовать себя неловко, нужно регулярно заниматься упражнениями, даже после того, как все этапы реабилитации уже пройдены.

Ведь важно укреплять мышцы не только конечности, но и всего тела, и поддерживать их в тонусе.

Фантомные боли

Одно время пациента с ампутацией будут беспокоить фантомные боли. Но, во-первых, их можно заглушить медикаментами. С фантомными болями сражаются с помощью зеркальной гимнастистики, выполнения специальных упражнений для культи.

Так что от них можно избавиться, и не нужно этого бояться.

Как получить протез

В Украине есть программы протезирования, которыми занимаются как государственные медицинские учреждения, так и разнообразные фонды, благотворительные и общественные организации.

Поэтому нужно искать информацию о них, и начинать делать это как можно раньше. Вот здесь большую роль могут сыграть родные, близкие, друзья или волонтеры. Главное – не замыкаться на своей проблеме, а выходить в люди.

Александра дает совет, как она видит этот путь.

— Чтобы попасть на программу протезирования, нужно обратиться к семейному врачу, который подает заявление на протезирование в бюро Медико-социальной экспертизы, которое позже передает заключение в Собес (Социальная защита населения) с заявлением на получение протеза конечности.

Но военные или люди, потерявшие конечности в результате ранения, могут получить информацию в госпитале, где проходят лечение.

Какой протез выбирать

Что касается выбора протеза, то здесь помогут и врачи, и протезист, непосредственно занимающийся изготовлением протезов.

– Что касается выбора протеза, нужно обращаться к протезисту, – советует Александра. – В основном на первой консультации он оценивает физическую подготовку культи к протезированию.

Можно сразу заказывать специальный водонепроницаемый протез для душа, или выдерживающие дождь. Есть и водонепроницаемые коленные модули, рассчитанные не только для ходьбы, но и для погружения на глубину до трех метров. К сожалению, бионические из-за своих электронных устройств не могут использоваться для плавания.

Итак, перед тем, как заказывать протез, нужно определиться, какой образ жизни вы будете вести.

Что можно делать с протезом

Ампутация – это не просто травма, которая исцелится, и тогда можно продолжать жить привычной жизнью. Ампутация изменяет жизнь. Иногда коренным образом. Но если набраться мужества и терпения, то можно даже без ноги или руки иметь незаурядные достижения.

Протезы позволяют ездить на велосипеде, водить машину, плавать и т.д.

Но здесь все зависит от конструкции самого протеза. Чтобы ездить на велосипеде, нужны бионические модули для голеностопа и колена. С протезом, в котором есть модуль для голеностопа, сложнее научиться ходить, и он дороже.

Куда девать старый протез

Протез, как и всякая вещь, не может быть вечным. Время от времени его необходимо отлаживать, ремонтировать и заменять.

В старом протезе может остаться модуль для колена, голеностопа, которые пригодятся.

— Сама не видела, но пациенты рассказывали, что старые протезы можно купить даже на торговых платформах в интернете, — говорит Татьяна Маковская.

Выбрасывать такой протез точно не нужно, потому что есть много людей, которые не могут заплатить за него. Лучше отдать в благотворительную организацию, которая занимается инвалидами.

Благотворительный фонд Запорука 14 лет поддерживает семьи онкосильных и создает условия, чтобы семьи были вместе во время лечения.

Вопрос протезирования сейчас стоит очень остро. Ведь действительно, большое количество людей нуждаются в новых конечностях. Поэтому к решению этого вопроса активно подключается украинский бизнес.

Так, на один из целевых сборов проекта Зажигай огонь победы от Vulkan Casino было приобретено для БФ Запорука оборудование для изготовления протезов. Оно будет установлено на базе одной из больниц Львова и позволит производить вдвое больше протезов в месяц.

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