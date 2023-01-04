Війна безжальна, вона калічить всіх, хто потрапляє у її поле зору. Когось психологічно, когось фізично. Безжальною може бути невиліковна хвороба, як-от рак. І ось в Україні вже з’являється велика кількість людей, що втратили кінцівки через війну: одну або дві, руку чи ногу. І в основному це молоді, гарні хлопці й дівчата.

Як їм жити далі, як не зламатися, не розкиснути, не стати тягарем для рідних.

Про це Фактам ICTV розповіли фізичний терапевт благодійного фонду Запорука Тетяна Маковська та її пацієнтка Олександра Сухарник.

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– Якщо кінцівку ампутують після важкої хвороби, то хворий готується до цього заздалегідь, бо коли стає питання – ампутація чи життя, то будь-яка людина обирає життя, – розповіла Тетяна Маковська.

Так, людина в цьому випадку сприймає ампутацію як спасіння. А якщо рішення про ампутацію було прийняте терміново, та ще й коли пацієнт без свідомості, то пізніше його охоплює заперечення, вважає Тетяна.

– Він ніяк не може повірити, що з ним таке сталося. Потім його охоплює злість на весь світ і відчай, – говорить терапевт. – І лише згодом приходить сприйняття та усвідомлення.

Все це пережити допомагає психолог, який вміє підібрати потрібні слова, може знайти правильний ключик-підхід для кожної конкретної ситуації.

– Я завжди таким пацієнтам розказую випадки зі своєї практики, коли пацієнти так ходять на протезі, що ніхто не помічає цього. Так, потрібно довго працювати, але все можливо, – ділиться Тетяна.

Щойно пацієнту призначається ампутація, з ним починають працювати психолог, фізичний терапевт, ерготерапевт.

Завдання ерготерапевта – підібрати милиці і навчити на них ходити.

Фізичний терапевт навчає вправам раннього післяопераційного періоду. Пацієнту потрібно розповідати про фантомний біль, про інші негативні моменти.

Фізична терапія

Програма фізичної терапії після ампутації в лікарні триває приблизно три тижні, потім пацієнт потрапляє в реабілітаційний центр, де продовжує підготовку кукси до протезування.

В реабілітаційному центрі з пацієнтом будуть займатися фізичний терапевт, ерготерапевт, протезист, психолог, лікар-ортопед, медсестра за потреби. Керує всім цим процесом лікар ФРМ (фізично-реабілітаційної медицини).

Реабілітація триває чотири-п’ять тижнів. Потім саме протезування. І знову бажано три-чотири тижні пройти реабілітацію в реабілітаційному центрі для навчання ходьби на протезі. Тобто з моменту операції до повноцінної ходьби на протезі в ідеалі потрібно три місяці.

Чому важливо навчити людину ходити на протезі?

– Штучною ногою потрібно навчитися правильно керувати, тримати рівновагу, навчитися рівномірно розподіляти навантаження на кінцівки, – розповіла ерготерапевт.

Це не так просто, як може здаватися на перший погляд. Та Тетяна Маковська володіє спеціальною методикою навчання ходьби на протезі. Вона вважає, що в цьому немає нічого страшного і складного, якщо є наполегливість та бажання.

Це підтверджує і пацієнтка Тетяни Маковської Олександра:

– Я вважаю, що для розкриття всіх властивостей і можливостей протеза потрібно навчатися під наглядом спеціалістів. На протезі вчитися не важко, якщо виконувати всі вказівки реабілітологів.

А ще, додає Олександра, не потрібно відчувати себе нещасною.

– На мою думку, важливо не уникати свого відображення у дзеркалі. Потрібно дивитися на себе у повний зріст. На початку навіть власні фото збоку можуть здаватися шокуючими: “Це справді я?”. Щоб швидше сприйняти реальність, не треба ховатися від самого себе, – каже Олександра.

Для того, щоб ходьба на протезі була комфортною, щоб не кульгати і не почуватися ніяково, потрібно регулярно займатися вправами, навіть після того, як всі етапи реабілітації вже пройдено.

Адже важливо укріплювати м’язи не тільки кінцівки, але й всього тіла, і підтримувати їх у тонусі.

Фантомні болі

Якийсь час пацієнта з ампутацією турбуватимуть фантомні болі. Але, по-перше, їх можна заглушити медикаментами. З фантомними болями борються за допомогою дзеркальної гімнатистики, виконання спеціальних вправ для кукси.

Отже, їх можна позбутися, і не потрібно цього боятися.

Як отримати протез

Наразі в Україні є програми протезування, якими займаються як державні медичні заклади, так і різноманітні фонди, благодійні та громадські організації.

Тому потрібно шукати інформацію про них, і починати робити це якомога раніше. Ось тут велику роль можуть відіграти рідні, близькі, друзі або волонтери. Головне – не замикатися на своїй проблемі, а йти у люди.

Олександра дає пораду, як вона бачить цей шлях.

– Щоб потрапити на програму протезування, потрібно звернутися до сімейного лікаря, який подає заяву на протезування до бюро Медико-соціальної експертизи, яка пізніше передає висновок до Соцзабезу (Соціальний захист населення) із заявою на отримання протезу кінцівки.

Та військові, або люди, що втратили кінцівки внаслідок поранення, можуть отримати інформацію в госпіталі, де проходять лікування.

Який протез обирати

Щодо вибору протеза, то тут допоможуть і лікарі, і протезист, який безпосередньо займається виготовленням протезів.

– Щодо вибору протезу, потрібно звертатися до протезиста, – радить Олександра. – В основному на першій консультації він оцінює фізичну підготовку кукси до протезування.

Можна одразу замовляти спеціальний водонепроникний протез для душу, або такі, що витримують дощ. Є й водонепроникні колінні модулі, які розраховані не тільки для ходьби, а й для занурення на глибину до трьох метрів. На жаль, біонічні через свої електронні пристрої не можуть використовуватися для плавання.

Отже, перед тим, як замовляти протез, потрібно визначитися, який спосіб життя ви вестимете.

Що можна робити з протезом

Ампутація – це не просто травма, яка загоїться, і тоді можна продовжувати жити звичним життям. Ампутація змінює життя. Іноді докорінно. Але, якщо набратися мужності і терпіння, то можна навіть без ноги чи руки мати неабиякі досягнення.

Протези дозволяють їздити на велосипеді, водити машину, плавати тощо.

Але тут все залежить від конструкції самого протеза. Щоб їздити на велосипеді, потрібні біонічні модулі для гомілкостопу та коліна. З протезом, в якому є модуль для гомілкостопу, складніше навчитися ходити, і він дорожчий.

Куди подіти старий протез

Протез, як і будь яка річ, не може бути вічним. Час від часу його потрібно налагоджувати, ремонтувати і замінювати.

У старому протезі можуть залишитися модуль для коліна, гомілкостопа, які стануть у нагоді.

– Сама не бачила, але пацієнти розповідали, що старі протези можна купити навіть на торгівельних платформах в інтернеті, – каже Тетяна Маковська.

Викидати такий протез точно не потрібно, бо є багато людей, які не можуть заплатити за нього. Краще віддати в благодійну організацію, яка опікується інвалідами.

Благодійний фонд Запорука 14 років підтримує родини онконедужих і створює умови, аби сім’ї були разом під час лікування.

Питання протезування зараз стоїть дуже гостро. Адже дійсно, велика кількість людей потребують нових кінцівок. Тому до вирішення цього питання активно підключається український бізнес.

Так, на один із цільових зборів проєкту Запалюй вогонь перемоги від Vulkan Casino було придбано для БФ Запорука обладнання для виготовлення протезів. Воно буде встановлене на базі однієї з лікарень Львова і дозволить виготовляти вдвічі більше протезів на місяць.

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