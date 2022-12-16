До 24 февраля 2022 года каждый украинец имел свою жизнь, работал, воспитывал детей, имел свой мирок, который одним махом разрушила первая же упавшая на нашу землю ракета.

Люди оставляли дома и уезжали. Подальше от войны, взрывов, разрушений. В том человеческом потоке была и психолог Горячей линии БФ Запорука Инга Марченко с двумя детьми:

– Когда началась война, я решила, что детей нужно перевезти в безопасное место. Мы сели в машину и уехали за границу. В неизвестность, где нет знакомых или родственников.

В Киеве у Инги была частная психологическая практика. Она одна воспитывала дочь и сына. С трудностями сталкивалась и раньше, но война – это другое.

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— Я прочитала в Facebook, что одна итальянская семья хочет предоставить убежище украинцам, убегающим от войны, и мы уехали в Италию.

Первую неделю с начала войны женщина чувствовала себя беспомощной, но благодаря своим профессиональным навыкам и опыту смогла овладеть собой.

– Я решила, что для меня это квест, и я должна его пройти, но не просто выжить, а так, чтобы почувствовать радость жизни, – рассказала Инга.

Итак, первой задачей было вернуть утраченный из-за войны и переезда контроль над своей жизнью.

Сначала были маленькие “подвиги”: выход в супермаркет, приготовление пищи не на автомате, а контролируемо. То есть, выполнение простейших ежедневных дел.

– Потом я задумалась над тем, что нужно начинать работать, – продолжила Инга.

Но работать по специальности в чужой стране — это большая роскошь. Психолог и представить не могла, что ей так повезет.

В соцсетях она нашла информацию от общественной организации Solaterra, помогающей украинским семьям, которые лечатся от онкологии, что им нужен психолог. Отправила свое резюме. Ее пригласили на собеседование, а затем предоставили работу.

— Чуть позже мне предложили сотрудничать с Фондом Запорука, который в то время открыл Горячую линию для украинцев, в том числе и для тех, кто находится за границей.

В Риме, где живет Инга с детьми, она всегда общается с украинцами, которых встречает.

– Таким образом расширяется круг знакомых. Так я узнала об организации Donne for Peace, которая создала интеграционные программы для украинцев, и получила возможность работать еще и там.

У Инги весь день занят делами, расписан по минутам, у нее нет времени на то, чтобы жаловаться, переживать. Она – в круговороте жизни.

При том, что Инга задействована в трех проектах, она постоянно занимается саморазвитием.

– Кто хочет и ищет, тот находит, – говорит психолог. – Я закончила много курсов. Повышаю квалификацию, учу итальянский язык. Трудно, но я знаю, что делаю это для того, чтобы чувствовать себя более стабильной.

Инга уже поставила перед собой новую задачу – новая интересная работа. Она выполнит и это задание.

А тем, кто все еще находится в отчаянии или неопределенности, психолог дает несколько советов.

Практические советы

Для того, чтобы чувствовать себя стабильными, нужно найти и выстроить опоры, на которые можно психически опираться. Это хобби, работа, друзья, коммуникация, спорт. Чем больше опор будет, тем стабильнее вы будете чувствовать себя:

Верните контроль над своей жизнью. Ищите нужную информацию: как и где найти жилье, где есть бесплатные языковые курсы для украинцев. Начните учить язык. Даже если думаете вскоре возвращаться домой. Язык – это возможность работать, общаться с местными, узнавать местные новости, заводить новые знакомства, которые могут в любой момент пригодиться. Выбирайте курсы, которые дают не только знание языка, но и ориентируют вас, учат новым навыкам и помогают в поисках рабочего места. Используйте время для саморазвития. Ищите работу. У вас есть такие возможности, используйте их. Социализируйтесь. Когда вы приобщаетесь к обществу, оно также стабилизирует вас. Вы уже не будете чувствовать себя одиноким, изолированным. Ищите единомышленников, имеющих общие с вами интересы. Занимайтесь хобби. Что бы это ни было: приготовление пищи, рисование, вышивка, выращивание растений и т.д. Если вы занимались спортом, вернитесь к этому. Нет денег на спортзал – бегайте в парке, найдите группы, там же занимающиеся йогой. Присоединяйтесь к ним. Участвуйте в марафонах. Интересуйтесь историей и культурой страны, местности, где вы сейчас находитесь. Впитывайте в себя все, что можно потом использовать в дальнейшей жизни.

Все, чему человек научится, используя предоставленные ему сейчас возможности, поможет и по возвращении в Украину.

Главное:

Имейте желание изменить свою жизнь, делайте все, чтобы оно осуществилось, будьте на позитиве.

Ведь война никогда не кончается. По сути, общество — это форма существования армии, где мы совместно противостоим разного рода угрозам, воюя на культурном, медицинском фронте, научном, трудовом и т.д.

Но главное и последнее сражение происходит внутри человека, то есть психологический фронт – это главный фронт для каждого, потому что вопрос не в том, что происходит, а в том, как мы это воспринимаем.

Если же вам трудно овладеть своими эмоциями и вы не знаете, что делать – обращайтесь к психологам.

Горячая линия психологической поддержки от благотворительного фонда Запорука по номеру 0 800 4000 23 работает:

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по всей территории Украины;

со всех мобильных операторов;

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