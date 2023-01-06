Ампутація – це випробування не тільки для людини, що втратила кінцівку, але й для родини, близьких та друзів. І в багатьох випадках саме від поведінки оточення залежить успішність адаптації людини з інвалідністю.

Що робити: жаліти чи ні, робити все за того, хто має протез, чи надавати самостійності? Про це Фактам ICTV розповідають фізичний терапевт БФ Запорука Тетяна Маковська та її пацієнтка, що має протез ноги, Олександра Сухарник.

– Не потрібно жаліти того, хто носить протез. Жаль не допоможе вирішити проблему, – сказала Олександра. – Людина з інвалідністю може оцінити свої можливості.

Дівчина майже все намагається робити самостійно та завжди вдячна рідним, коли можуть її підвезти кудись на автомобілі, бо вона не завжди готова долати великі дистанції через погодні умови або відчуття дискомфорту у протезі.

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Також важливу роль відіграє вміння людини вислухати та підтримати у скрутну хвилину.

– Особисто я дуже злюся, коли за мене роблять те, що я можу зробити сама. Так, на виконання елементарних речей витрачається значно більше часу. І це дуже спокушає оточення допомогти мені, – каже Олександра.

Але, вважає дівчина, правильним рішенням буде дати їй можливість обдумати послідовність дій та виконати все самостійно. Якщо людині з інвалідністю потрібна допомога – вона сама її попросить.

– Я вважаю, до мене потрібно ставитися, як до всіх, та не нав’язувати образ жертви. Коли людина відчуває себе на одному рівні з усіма, то вона починає рухатися вперед з усіма.

Коли пройде перший шок від травматичної події, то перша думка у рідних завжди така: головне, що живий. Пізніше ж приходить розуміння, що людині потрібна посилена увага, а оточенню витримка, терпіння і сили. Принаймні, в перші місяці.

Наприклад, щоб кукса (культя) була правильної форми, яка необхідна для протезування, її деякий час необхідно бандажувати. Самому це робити незручно, хоча і можливо. Отже, тут може знадобитися допомога близьких.

Або, коли заняття з реабілітологом, ерготерапветом проходить онлайн, то часто потрібна допомога в утриманні камери. Але зараз є маса пристроїв, які тримають камеру.

Придбавши такий для свого близького, ви вже вивільните собі деякий час і дасте змогу людині з протезом самостійно готуватися до занять.

Та найбільшою і найціннішою допомогою для людини з інвалідністю є віра в її сили, довіра і психологічна підтримка, щоб вона не почувалася самотньою.

Рідні і друзі можуть допомогти у пошуках коштів на протез, центрів або підприємств, де їх виготовляють і встановлюють. Обов’язково потрібно радитися з тим, для кого ви це робите, щоб людина теж брала участь у процесі.

Коли організаційні питання будуть вирішені, можна починати розмови про подальше життя, планування. Тут потрібно бути тактовним і терплячим, адже не всі мають стійкий характер і можуть швидко сконцентруватися на подальших діях.

Якщо людина переживає, не може чітко визначитись, як їй далі жити, то потрібно звернутися до психотерапевта. І рідні теж мають бути залучені до роботи над проблемою.

– Через те, що кожен сприймає ситуацію з втратою кінцівки індивідуально, не всім прописують курс психотерапії, – розповідає Олександра. – Я вважаю, що відвідування спеціаліста не завадить, щоб той зміг проаналізувати психічний стан пацієнта та вирішити подальший план дій.

Людина, що втратила кінцівку, потребує не жалості, а любові, уваги, розуміння. І коли навколо неї оточення, яке її розуміє, то можливості такої людини взагалі безмежні.

Благодійний фонд Запорука 14 років підтримує родини онконедужих і створює умови, щоб сім’ї були разом під час лікування.

Питання протезування зараз стоїть дуже гостро. Адже дійсно велика кількість людей потребує нових кінцівок. Тому до вирішення цього питання активно підключається український бізнес.

Так, на один із цільових зборів проєкту Запалюй вогонь перемоги від Vulkan Casino було придбано для БФ Запорука обладнання для виготовлення протезів. Воно буде встановлене на базі однієї з лікарень Львова і дозволить виготовляти вдвічі більше протезів на місяць.

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