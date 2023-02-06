Священнослужители Православной Церкви Украины (ПЦУ) помогли организовать вакцинацию против коронавирусной инфекции на местах. Прививки получили прихожане храмов во Львовской, Черновицкой, Ровенской области и городе Днепр.

Начиная с январь 2022, ПЦУ, во взаимодействии с Центром общественного здоровья (ЦОЗ), способствовала проведению пяти сессий по Covid-вакцинации для прихожан. Всего вакцинировался 101 человек.

В ЦОЗ напомнили, что специальной подготовки или оптимального времени для вакцинации нет. Перед прививкой не нужно сдавать никаких анализов (крови, мочи, иммунограмму), измерять давление, а также делать ПЦР-тесты или тесты на антитела.

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Анализ крови или мочи может выявить наличие воспалительных процессов в организме. Впрочем, острые заболевания сами по себе не являются противопоказанием к вакцинации.

Такая практика действует и в других странах, где никто не назначает дополнительных обследований или анализов перед вакцинацией.

Если со времени последней прививки против Covid-19 прошло более пяти месяцев, следует сделать первый бустер. Второй бустер обычно рекомендуют по меньшей мере через четыре месяца после первого.