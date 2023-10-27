В это воскресенье, 29 октября в 4:00 в Украине состоится переход на зимнее время.

В Центре общественного здоровья Украины поделились советами, как адаптироваться к новому времени.

Избегайте алкоголя и табака перед сном.

Специалисты не рекомендуют употреблять кофеин за шесть часов до сна.

Перед сном стоит есть что-то легкое, без острого, сладкого и жирного.

Минимизируйте физическую активность перед сном, можно легкую прогулку.

Сделайте свой сон комфортным: проветрите комнату, выключите свет и минимизируйте шум.

За 30 минут до сна расслабьтесь, не читайте новости и не просматривайте соцсети.

Соблюдайте режим. В зависимости от возраста составьте свой график, где сон будет длиться от семи до 12 часов.

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Здоровый сон поддерживает здоровье, поэтому адаптация к новому времени должна быть легкой для организма.