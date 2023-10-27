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Перехід на зимовий час: як звикнути до нового режиму

27 Жовтня 2023, 17:47
Ольга Боднарчук редактор
Перехід на зимовий час: як звикнути до нового режиму
Джерело: Pixabay

Цієї неділі, 29 жовтня о 4:00 в Україні відбудеться перехід на зимовий час.

У Центрі громадського здоров’я України поділилися порадами, як адаптуватися до нового часу.

  • Уникайте алкоголю та тютюну перед сном.
  • Фахівці не рекомендують вживати кофеїн за шість годин до сну.
  • Перед сном варто їсти щось легеньке, без гострого, солодкого та жирного.
  • Мінімізуйте фізичну активність перед сном, можна легку прогулянку.
  • Зробіть свій сон комфортним: провітріть кімнату, повимикайте світла та мінімізуйте шум.
  • За 30 хвилин до сну розслабтесь, не читайте новини та не переглядайте соцмережі.
  • Дотримуйтесь режиму. Залежно від віку складіть свій графік, де сон триватиме від семи до 12 годин.

Здоровий сон підтримує здоров’я, тому адаптація до нового часу має бути легкою для організму.

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Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
Годинник зимовий час Поради
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