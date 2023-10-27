Цієї неділі, 29 жовтня о 4:00 в Україні відбудеться перехід на зимовий час.

У Центрі громадського здоров’я України поділилися порадами, як адаптуватися до нового часу.

Уникайте алкоголю та тютюну перед сном.

Фахівці не рекомендують вживати кофеїн за шість годин до сну.

Перед сном варто їсти щось легеньке, без гострого, солодкого та жирного.

Мінімізуйте фізичну активність перед сном, можна легку прогулянку.

Зробіть свій сон комфортним: провітріть кімнату, повимикайте світла та мінімізуйте шум.

За 30 хвилин до сну розслабтесь, не читайте новини та не переглядайте соцмережі.

Дотримуйтесь режиму. Залежно від віку складіть свій графік, де сон триватиме від семи до 12 годин.

Здоровий сон підтримує здоров’я, тому адаптація до нового часу має бути легкою для організму.