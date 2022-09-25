Новое исследование ученых Мичиганского университета в США показало, что только 48% людей в возрасте от 50 до 80 лет, которые принимают лекарства от гипертонии, регулярно проверяют свое кровяное давление дома.

Отмечается, что респонденты, которым медработники рекомендовали измерять кровяное давление дома, делали это в три с половиной раза чаще, чем те, кто не помнил, чтобы получал такую рекомендацию.

Прошлые исследования показали, что регулярный домашний мониторинг может помочь в контроле артериального давления, что может означать снижение:

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риска смерти;

сердечно-сосудистых событий, включая инсульты и сердечные приступы;

когнитивных нарушений и деменции.

В ходе научной работы были опрошены 1 247 респондентов от 50 до 80 лет, которые заявили, что либо принимают лекарства для контроля артериального давления, либо имеют хронические заболевания, в частности, инсульт, ишемическую болезнь сердца, застойную сердечную недостаточность в анамнезе.

Из них 55% заявили, что у них есть тонометр, хотя некоторые заявили, что никогда им не пользуются. Но те, у кого есть тонометр, более чем в 10 раз чаще проверяли свое кровяное давление за пределами медицинских учреждений, чем те, у кого его нет.

Полученные данные подчеркивают важность изучения причин, по которым пациенты из групп риска не проверяют свое кровяное давление и почему медицинские работники не рекомендуют им это делать.

По словам авторов исследования, это может сыграть важную роль в том, чтобы помочь пациентам жить дольше и поддерживать здоровье сердца и мозга.