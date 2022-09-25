Нове дослідження вчених Мічиганського університету в США показало, що тільки 48% людей віком від 50 до 80 років, які приймають ліки від гіпертонії, регулярно перевіряють свій кров’яний тиск вдома.

Відзначається, що респонденти, яким медпрацівники рекомендували вимірювати кров’яний тиск вдома, робили це в три з половиною рази частіше, ніж ті, хто не пам’ятав, щоб отримував таку рекомендацію.

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Минулі дослідження показали, що регулярний домашній моніторинг може допомогти в контролі артеріального тиску, що може означати зниження:

ризику смерті;

серцево-судинних подій, включаючи інсульти і серцеві напади;

когнітивних порушень і деменції.

В ході наукової роботи було опитано 1 247 респондентів від 50 до 80 років, які заявили, що або приймають ліки для контролю артеріального тиску, або мають хронічні захворювання, зокрема, інсульт, ішемічну хворобу серця, застійну серцеву недостатність в анамнезі.

З них 55% заявили, що у них є тонометр, хоча деякі заявили, що ніколи ним не користуються. Але ті, у кого є тонометр, більш ніж в 10 разів частіше перевіряли свій кров’яний тиск за межами медичних установ, ніж ті, у кого його немає.

Отримані дані підкреслюють важливість вивчення причин, за якими пацієнти з груп ризику не перевіряють свій кров’яний тиск і чому медичні працівники не рекомендують їм це робити.

За словами авторів дослідження, це може відігравати важливу роль у допомозі пацієнтам жити довше і підтримувати здоров’я серця та мозку.