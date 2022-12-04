В минувшую пятницу, 2 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что 90% населения мира в настоящее время имеют некоторую устойчивость к Covid-19, но предупредила, что все еще может появиться новый тревожный вариант.

— Пробелы в бдительности оставляют дверь открытой для появления нового варианта вируса, который обгонит доминирующий в мире Омикрон, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, мир гораздо ближе к тому, чтобы сказать, что чрезвычайная фаза пандемии закончилась, но пробелы в эпиднадзоре, тестировании, секвенировании и вакцинации продолжают создавать идеальные условия для появления нового варианта, который может привести к значительной смертности.

По словам Тедроса, в настоящее время циркулирует более 500 высококонтагиозных сублиний омикронов, и все они могут легче обходить накопленный иммунитет, даже если менее серьезны, чем предыдущие варианты.

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Сообщается, что ВОЗ зафиксировала 6,6 млн смертей из почти 640 млн зарегистрированных случаев Covid-19. Но эксперты агентства здравоохранения ООН говорят, что этот учет занижен и не отражает истинных потерь.