Эксперт Гарвардской медицинской школы рассказал о некоторых важных уроках Covid-19, которые пригодятся человечеству по время будущих потенциальных пандемий.

— Вирус продолжает меняться и, что не менее важно, будущие пандемии могут быть вызваны другими патогенами. Никто не знает, что будет дальше, — подчеркнул доцент медицины Гарвардской медицинской школы в Массачусетской больнице Джейкоб Лемье.

Ученые соглашаются, что SARS-CoV-2 не исчезнет в ближайшее время, поэтому важно изучить структуру вируса, чтобы понять, как он развивался с течением времени, как он может измениться в будущем.

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Однако SARS-CoV-2 — не единственная потенциальная угроза. Оспа обезьян, которая все чаще возникает во всем мире, стала проверкой реакции на вирусную вспышку, выявив как улучшения после Covid-19, так и сохраняющиеся проблемы.

За последнее столетие вспышки и пандемии происходили с тревожной регулярностью — определенный показатель того, что их будет больше, будь то грипп, другой коронавирус или какой-то еще неизвестный патоген, который переходит от животных к человеку.

Ученые подчеркивают: появление и распространение патогенов является скорее нормой, чем исключением, что требует заблаговременной подготовки и широкомасштабного, скоординированного реагирования на вспышки.

Исследователи надеются, что усталость от пандемии не помешает людям учиться на ошибках, допущенных в первые дни Covid-19.

— Интервал между пандемиями, жестоко говоря, часто бывает достаточно длинным, чтобы мы об этом забывали, и достаточно коротким, чтобы они повторялись неоднократно в течение нашей жизни, — отмечает Джейкоб Лемье.

Кажущаяся неизбежность следующей пандемии вызывает множество вопросов о том, какой возбудитель ее вызовет, откуда он появится, как будет распространяться и какие болезни вызовет.

Тем не менее, независимо от деталей, по мнению ученого, успешный ответ потребует предварительной подготовки и широкомасштабного сотрудничества между экспертами во всех сферах, от правительства и научных кругов до промышленности и средств массовой информации.

Это включает в себя разработку планов по обеспечению доступности тестирования не только в больницах, но и в обществе, а также прогнозирование того, какие группы населения могут быть наиболее уязвимы для патогена, и поиск способов снижения риска.

Эти патогены поражают всех, и нам нужно работать вместе, чтобы предотвращать пандемии, смягчать их последствия и готовиться к этому нужно уже сейчас, резюмируют исследователи.