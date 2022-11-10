Как имея симптомы болезни пройти бесплатное тестирование на Covid-19, рассказывает председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Грипп, ОРВИ и Covid-19 имеют схожие симптомы. Например, при Covid-19, в том числе и новом штамме Омикрон, это насморк, усталость, головная боль, чихание, боль в горле, кашель, лихорадка или хриплый голос. Такие же симптомы могут быть у человека при простуде. Чтобы узнать, чем именно вы заболели, нужно пройти тестирование на Covid-19.

Статистика показывает, что количество больных Covid-19 и гриппом постепенно снижается. По данным ЦОС, за неделю с 31 октября по 6 ноября ОРВИ (включая Covid-19) заболели 91 тыс. человек. Это на две тысячи меньше, чем за предыдущую неделю. Количество пациентов с Covid-19 также на 5 тыс. меньше.

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Однако реальные показатели значительно выше. Часть украинцев отказывается от тестирования.

— Понимаю, что во время войны не каждый украинец имеет возможность сделать тест. Однако призываю по возможности пройти эту процедуру. Врач должен знать, чем болен пациент, чтобы назначить лечение. Тестирование позволит видеть реальную картину заболевания в Украине, — заявил Радуцкий.

Как пройти тестирование

Как получить направление на бесплатный тест

Если вы чувствуете признаки ОРВИ, придите на прием или позвоните по телефону семейному врачу. Вы можете пройти быстрый тест в кабинете врача или получить направление тестирования. Если же экспресс-тест оказался положительным, подтверждение методом ПЦР не обязательно.

Как пройти тестирование переселенцам

Внутренне перемещенным лицам следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где получить направление на тестирование или пройти єкспресс-тест.

Как это сделать военнослужащим

Военнослужащие должны обратиться к военному врачу или военно-медицинское учреждение в пунктах постоянной дислокации воинских частей. И там получить направление на бесплатное тестирование или быстрый тест.

Если врач отказывается выписывать направление на тест

Если семейный врач по разным причинам отказывается предоставить такое направление или у вас нет семейного врача, обращайтесь на горячую линию профильного министерства 0-800-60-20-19.

Михаил Радуцкий также напомнил, что лучшая защита от вирусных инфекций – это вакцинация. Государство обеспечивает бесплатную прививку украинцев от коронавирусной болезни, а также от гриппа для пациентов из групп риска (военным и медикам).

Другие граждане могут вакцинироваться от гриппа за свой счет, вакцины уже доступны в аптеках.

Источник: Михаил Радуцкий