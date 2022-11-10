Исследование, проведенное учеными Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете, показало, что тяжелые стрессовые события способны усугубить течение коронавирусной болезни.

Речь, в частности, идет о смерти близкого человека, отсутствии финансовой или продовольственной безопасности или недавно развившейся инвалидности.

В ходе научной работы выяснилось, что 50% взрослых пациентов, которые испытывали влияние жизненных стрессоров, по крайней мере в два раза чаще боролись с долговременными симптомами Covid-19.

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Отмечается, что в исследовании использовались стандартные инструменты телефонного опроса в полевых условиях. Команда ученых наблюдала за 790 пациентами через шесть месяцев и год после госпитализации в связи с с Covid-19.

В анализах сравнивались факторы, которые могут стать самыми сильными независимыми предикторами длительных симптомов Covid-19: депрессии, утомляемости, ухудшения качества сна, снижение способности участвовать в повседневных делах, таких как кормление, одевание и купание.

Пол также сыграл свою роль, поскольку прошлые исследования показали, что женщины в целом более восприимчивы, например, к аутоиммунным заболеваниям, которые могут повлиять на результаты.