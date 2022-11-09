Министерство здравоохранения ожидает пик новой волны Covid-19 уже в январе. Обезопасить себя от заражения и тяжелого течения болезни можно при помощи вакцинации.

Для украинцев доступны для бесплатной прививки три вакцины – CoronaVac, Comirnaty (Pfizer) и Janssen (Johnson & Johnson). Об этом сообщил в Facebook глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он утверждает, что уровень вакцинации в Украине падает: за прошедшую неделю прививки от Covid-19 сделали 75 тыс. человек, что на 25% меньше предпоследней. Радуцкий призвал вакцинироваться, потому что в условиях войны госпитализированный пациент с коронавирусом занимает место в больнице, которое может понадобиться раненым в результате боевых действий.

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Также председатель комитета сообщил, что 85% смертей от Covid-19 за прошедшую неделю – это люди от 60 лет.

— Пожилые люди находятся в группе риска из-за вероятности тяжелого течения болезни или смерти вследствие нее, — добавил он.

Но, несмотря на это, отметил Радуцкий, уровень вакцинации в этой возрастной категории низкий.

По данным Минздрава, за время вакцинальной кампании привито более восьми млн пожилых людей. В категории 60-69 лет вакцинировано 50%, 70-79 лет – 33%, старше 80 лет – только 19%.

Чиновник отметил, что это данные о базовой вакцинации, если считать с бустерными дозами, то показатели будут еще ниже. Среди инфицированных 40% — пожилые люди, а среди умерших от Covid-19 их 85%.

По словам Радуцкого, первую бустерную прививку сделали лишь 8% украинцев, еще не привились бустером 12 млн. Соответственно они не имеют полноценной защиты от заболевания.

Источник: Михаил Радуцкий