Міністерство охорони здоров’я очікує пік нової хвилі Covid-19 в Україні вже у січні. Убезпечити себе від зараження та тяжкого перебігу хвороби можна завдяки вакцинації.

Для українців доступні для безоплатного щеплення три вакцини – CoronaVac, Comirnaty (Pfizer) і Janssen (Johnson & Johnson). Про це повідомив у Facebook голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він стверджує, що рівень вакцинації в Україні падає: за минулий тиждень щеплення від Covid-19 зробили 75 тис. осіб, що на 25% менше за передостанній. Радуцький закликав вакцинуватися, бо в умовах війни – госпіталізований пацієнт з коронавірусом займає місце у лікарні, яке може знадобитись пораненим внаслідок бойових дій.

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Також голова комітету повідомив, що 85% смертей від Covid-19 за минулий тиждень – це люди віком від 60 років.

– Люди похилого віку перебувають у групі ризику через ймовірність важкого перебігу хвороби або смерті внаслідок неї, – додав він.

Та попри це, зазначив Радуцький, рівень вакцинації у цій віковій категорії низький.

За даними МОЗ, за час вакцинальної кампанії щеплено понад вісім млн людей похилого віку. У категорії 60-69 років вакциновано 50%, 70-79 років – 33%, старше 80 років – лише 19%.

Посадовець зазначив, що це дані про базову вакцинацію, якщо рахувати з бустерними дозами, то показники будуть ще нижчими. Серед інфікованих 40% – люди похилого віку, а серед померлих від Covid-19 їх 85%.

За словами Радуцького, перше бустерне щеплення зробили лише 8% українців, ще не щепилися бустером 12 млн. Відповідно вони не мають повноцінного захисту від захворювання.

Джерело: Михайло Радуцький