Цільова група з вакцин Великої Британії та Національний інститут медичних досліджень провели дослідження з метою з’ясувати безпеку та імуногенність бустерів четвертої дози проти Covid-19.

– Деякі країни з високим рівнем доходу розгорнули четверті дози вакцин проти Covid-19, але клінічна необхідність, ефективність, терміни і доза четвертої дози залишаються невизначеними, – відзначають дослідники.

Повідомляється, що в ході наукової роботи двом групам пацієнтів відповідно вводили або повну дозу Pfizer, або половину дози Moderna. Через два тижні після щеплення рівень захисних антитіл в першій групі підвищився в 1,6 рази, а в другій — удвічі.

Зараз дивляться

На думку вчених, результати цього дослідження дають шанс сподіватися, що другий бустер дійсно може бути доречним, адже рівень захисту після першого істотно знижується в середньому через 4-5 місяців (хоча у окремих людей може триматися і довше).

У той же час більшість країн дають рекомендації щодо проведення другого бустера не для всього населення, а тільки для людей з груп ризику:

людям старше 60 років;

пацієнтам з хронічними захворюваннями (цукровий діабет, онкологічні захворювання та деякі інші);

пацієнтам, що мають серйозні проблеми з імунітетом.

Чи очікує нас перспектива прищеплювати кожні півроку? Вчені думають і над цим. Є думка в наукових колах, що світові необхідно активно інвестувати в розробку нового покоління щеплень, що істотно змінило б ситуацію і забезпечило більш тривалий захист.

Але зараз найкращою опцією для людей з груп ризику є повторний бустер.

Джерело: The Lancet