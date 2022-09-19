Целевая группа по вакцинам Великобритании и Национальный институт медицинских исследований провели исследование с целью выяснить безопасность и иммуногенность бустеров четвертой дозы против Covid-19.

— Некоторые страны с высоким уровнем дохода развернули четвертые дозы вакцин против Covid-19, но клиническая необходимость, эффективность, сроки и доза четвертой дозы остаются неопределенными, — отмечают исследователи.

Сообщается, что в ходе научной работы двум группам пациентов соответственно вводили либо полную дозу Pfizer, либо половину дозы Moderna. Через две недели после прививки уровень защитных антител в первой группе повысился в 1,6 раза, а во второй — вдвое.

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По мнению ученых, результаты этого исследования дают шанс надеяться, что второй бустер действительно может быть уместным, ведь уровень защиты после первого существенно снижается в среднем через 4–5 месяцев (хотя у отдельных людей может держаться и дольше).

В то же время большинство стран дают рекомендации по проведению второго бустера не для всего населения, а только для людей из групп риска:

людям старше 60 лет;

пациентам с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкологические заболевания и некоторые другие);

пациентам, имеющих серьезные проблемы с иммунитетом.

Ожидает ли нас перспектива прививать каждые полгода? Ученые думают и над этим. Есть мнение в научных кругах, что миру необходимо активно инвестировать в разработку нового поколения прививок, что существенно изменило бы ситуацию и обеспечило более длительную защиту.

Но сейчас лучшей опцией для людей из групп риска является повторный бустер.

Источник: The Lancet