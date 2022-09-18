Эксперты Министерства здравоохранения Украины перед началом эпидемического сезона еще раз напомнили важные сведения от вакцинации против Covid-19. В частности, кому она противопоказана и какие могут быть побочные эффекты после вакцинального укола.

— Все люди старше 18 лет должны получить базовый курс иммунизации двумя дозами вакцины против Covid-19. Сейчас в Украине доступны CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и однозовая вакцина Janssen (Jcovden), — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что бустерный укол могут сделать все люди старше 18 лет через шесть месяцев после базовой вакцинации.

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Вторую бустерную дозу вакцины против Covid-19 рекомендуется делать минимум через четыре месяца после первой. В Украине сегодня ее могут сделать все люди в возрасте от 60 лет, а также люди в возрасте 18-59 лет с хроническими болезнями.

Дети от 12 лет могут привиться против Covid-19 двумя дозами вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

— Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не являются противопоказаниями к вакцинации. К примеру, в США детей прививают даже в случае повышенной температуры и признаках ОРВИ, — отмечают медики.

Противопоказания к вакцинации против Covid-19:

тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;

гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины;

острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).

Возможные реакции на вакцину против Covid-19:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль;

боль в мышцах или в суставах;

утомляемость;

тошнота;

бессонница.

Сообщается, что эти реакции являются нормальными и проходят за несколько дней после вакцинации. Если вы чувствуете дискомфорт, обратитесь за рекомендациями к своему семейному врачу или терапевту.

Перечень пунктов и центров вакцинации против Covid-19 по этой ссылке.