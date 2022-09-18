Профессор одного из медицинских центров Великобритании Тим Спектор описал преобладающий Covid -штамма Омикрон и его подварианта ВА.5, который доминирует сегодня во многих странах. Это — боль в горле.
— Преобладающим симптомом по-прежнему остается боль в горле. У двух третей из нас сначала болит горло, за которым следуют головная боль, заложенность носа, сухой кашель и насморк, — отмечает медик.
Помимо этих признаков, Национальная служба здоровья Великобритании перечисляет дополнительные симптомы Омикрона ВА.5:
- высокая температура или озноб;
- непрерывный кашель;
- сбивчивое дыхание;
- чувство усталости или истощения;
- болит тело;
- потеря аппетита;
- диарея.
Служба здравоохранения также отмечает, что некоторые из этих признаков очень похожи на простуду и грипп, что может затруднить различение вирусов.
— Помимо способности определять ключевые симптомы Covid-19, есть еще одно мощное оружие, которое вы можете добавить в свой арсенал, Это — бустерная доза, — отмечает профессор Спектор.
И призывает сделать дополнительную прививку от коронавируса, в первую очередь, людей старше 50 лет, а также медицинских и социальных работников.
Эксперт объяснил, что усиление иммунной защиты особенно важно, поскольку ожидается, что показатели Covid-19 будут расти осенью и зимой.
Источник: Express