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Наблюдается у двух третей пациентов: преобладающий симптом Омикрона ВА.5

18 сентября 2022, 12:22
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус
Источник: Depositphotos

Профессор одного из медицинских центров Великобритании Тим Спектор описал преобладающий Covid -штамма Омикрон и его подварианта ВА.5, который доминирует сегодня во многих странах. Это — боль в горле.

— Преобладающим симптомом по-прежнему остается боль в горле. У двух третей из нас сначала болит горло, за которым следуют головная боль, заложенность носа, сухой кашель и насморк, — отмечает медик.

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Помимо этих признаков, Национальная служба здоровья Великобритании перечисляет дополнительные симптомы Омикрона ВА.5:

  • высокая температура или озноб;
  • непрерывный кашель;
  • сбивчивое дыхание;
  • чувство усталости или истощения;
  • болит тело;
  • потеря аппетита;
  • диарея.

Служба здравоохранения также отмечает, что некоторые из этих признаков очень похожи на простуду и грипп, что может затруднить различение вирусов.

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— Помимо способности определять ключевые симптомы Covid-19, есть еще одно мощное оружие, которое вы можете добавить в свой арсенал, Это — бустерная доза, — отмечает профессор Спектор.

И призывает сделать дополнительную прививку от коронавируса, в первую очередь, людей старше 50 лет, а также медицинских и социальных работников.

Эксперт объяснил, что усиление иммунной защиты особенно важно, поскольку ожидается, что показатели Covid-19 будут расти осенью и зимой.

Источник: Express

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Коронавирус Covid-19 поради лікаря Штамм Омикрон
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