Професор одного з медичних центрів Великої Британії Тім Спектор описав переважаючий Covid-штаму Омікрон і його підваріанта ВА.5, який домінує сьогодні в багатьох країнах. Це – біль в горлі.

– Переважаючим симптомом як і раніше залишається біль в горлі. У двох третин з нас спочатку болить горло, за яким слідують головний біль, закладеність носа, сухий кашель і нежить, – зазначає медик.

Крім цих ознак, Національна служба здоров’я Великої Британії перераховує додаткові симптоми Омікрона ВА.5:

висока температура або озноб;

безперервний кашель;

плутане дихання;

відчуття втоми або виснаження;

болить тіло;

втрата апетиту;

діарея.

Служба охорони здоров’я також зазначає, що деякі з цих ознак дуже схожі на застуду та грип, що може ускладнити розрізнення вірусів.

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– Крім здатності визначати ключові симптоми Covid-19, є ще одна потужна зброя, яку ви можете додати до свого арсеналу, це – бустерна доза, – зазначає професор Спектор.

І закликає зробити додаткове щеплення від коронавірусу, в першу чергу, людей старше 50 років, а також медичних і соціальних працівників.

Експерт пояснив, що посилення імунного захисту особливо важливо, оскільки очікується, що показники Covid-19 будуть рости восени і взимку.

Джерело: Express