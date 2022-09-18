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Спостерігається у двох третин пацієнтів: переважаючий симптом Омікрона ВА.5

18 Вересня 2022, 12:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Професор одного з медичних центрів Великої Британії Тім Спектор описав переважаючий Covid-штаму Омікрон і його підваріанта ВА.5, який домінує сьогодні в багатьох країнах. Це – біль в горлі.

– Переважаючим симптомом як і раніше залишається біль в горлі. У двох третин з нас спочатку болить горло, за яким слідують головний біль, закладеність носа, сухий кашель і нежить, – зазначає медик.

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Крім цих ознак, Національна служба здоров’я Великої Британії перераховує додаткові симптоми Омікрона ВА.5:

  • висока температура або озноб;
  • безперервний кашель;
  • плутане дихання;
  • відчуття втоми або виснаження;
  • болить тіло;
  • втрата апетиту;
  • діарея.

Служба охорони здоров’я також зазначає, що деякі з цих ознак дуже схожі на застуду та грип, що може ускладнити розрізнення вірусів.

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– Крім здатності визначати ключові симптоми Covid-19, є ще одна потужна зброя, яку ви можете додати до свого арсеналу, це – бустерна доза, – зазначає професор Спектор.

І закликає зробити додаткове щеплення від коронавірусу, в першу чергу, людей старше 50 років, а також медичних і соціальних працівників.

Експерт пояснив, що посилення імунного захисту особливо важливо, оскільки очікується, що показники Covid-19 будуть рости восени і взимку.

Джерело: Express

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Коронавірус Covid-19 поради лікаря Штам Омікрон
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