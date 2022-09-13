МОЗ повідомляє, що за період з 05.09 по 11.09 в Україні:
- зафіксовано 23 864 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 3 706, медпрацівників – 551);
- 81 037 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень, 33,3% з усіх проведених щеплень становлять перші дози, 8% – другі, 56,5% – перші бустерні дози, 2,2% – другі бустерні дози.
Також минулого тижня:
- госпіталізовано – 4 734 осіб,
- летальних випадків – 70,
- одужало – 11 824 особи.
За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 5 096 397 особи,
- одужало – 4 947 296 особи,
- летальних випадків – 108 955,
- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 31 758 033.
В Україні триває вакцинальна кампанія. Загалом щеплено 16 065 538 людей, з них дві дози отримали 15 301 624 людей, першу бустерну дозу – 2 055 326 людей, другу бустерну дозу – 18 581 людина.
При цьому, зазначає міністерство, близько 764 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,2 млн – першу бустерну дозу.
МОЗ нагадує, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.
Про перелік пунктів та центрів вакцинації можна дізнатися за посиланням – https://bit.ly/vaccinationpoints