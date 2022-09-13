Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Covid-19 в Україні: минулого тижня зафіксовано 23 864 випадки

13 Вересня 2022, 19:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
корона
Джерело: Depositphotos

МОЗ повідомляє, що за період з 05.09 по 11.09 в Україні:

  • зафіксовано 23 864 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 3 706, медпрацівників – 551);
  • 81 037 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень, 33,3% з усіх проведених щеплень становлять перші дози, 8% – другі, 56,5% – перші бустерні дози, 2,2% – другі бустерні дози.

Також минулого тижня:

  • госпіталізовано – 4 734 осіб,
  • летальних випадків – 70,
  • одужало – 11 824 особи.

За весь час пандемії в Україні:

Зараз дивляться
  • захворіло – 5 096 397 особи,
  • одужало –  4 947 296 особи,
  • летальних випадків – 108 955,
  • проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 31 758 033.

В Україні триває вакцинальна кампанія. Загалом щеплено 16 065 538 людей, з них дві дози отримали 15 301 624 людей, першу бустерну дозу – 2 055 326 людей, другу бустерну дозу – 18 581 людина.

При цьому, зазначає міністерство, близько 764 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,2 млн – першу бустерну дозу.

МОЗ нагадує, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Читайте також:
вакцинаціяВакцину CoronaVac дозволять для бустера навіть після Pfizer: пояснення Лапія

Про перелік пунктів та центрів вакцинації можна дізнатися за посиланням –  https://bit.ly/vaccinationpoints

Джерело
МОЗ
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь