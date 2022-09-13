МОЗ повідомляє, що за період з 05.09 по 11.09 в Україні:

зафіксовано 23 864 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 3 706 , медпрацівників – 551 );

нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – , медпрацівників – ); 81 037 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень, 33,3% з усіх проведених щеплень становлять перші дози, 8% – другі, 56,5% – перші бустерні дози, 2,2% – другі бустерні дози.

Також минулого тижня:

госпіталізовано – 4 734 осіб,

осіб, летальних випадків – 70 ,

, одужало – 11 824 особи.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіло – 5 096 397 особи,

особи, одужало – 4 947 296 особи,

особи, летальних випадків – 108 955 ,

, проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 31 758 033.

В Україні триває вакцинальна кампанія. Загалом щеплено 16 065 538 людей, з них дві дози отримали 15 301 624 людей, першу бустерну дозу – 2 055 326 людей, другу бустерну дозу – 18 581 людина.

При цьому, зазначає міністерство, близько 764 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,2 млн – першу бустерну дозу.

МОЗ нагадує, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Про перелік пунктів та центрів вакцинації можна дізнатися за посиланням – https://bit.ly/vaccinationpoints