Сьогодні в Україні найбільше вакцини CoronaVac від компанії Sinovac. Pfizer/BioNTech небагато, але нові постачання будуть скоро. Про це повідомив Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ України.

– У нас є в достатній кількості вакцина CoronaVac, ми маємо надходження вакцини Johnson&Johnson, в невеликій кількості, близько 200 тис. доз, і ця вакцина могла би бути використана для тих, хто ще взагалі не вакцинувався, – каже Лапій.

За словами експерта, були надходження вакцини від Pfizer/BioNTech в кількості 500 тис. доз. Чому так обережно? Бо орієнтувалися на терміни придатності, щоб не прийшло 5-6 млн з терміном придатності 1 місяць.

– Тому ми беремо такими партіями, але зважаючи на те, що є потреба і більша, вже буде найближчим часом надходження нової партії, і вже відповідно до інформації про термін придатності будемо планувати наступні надходження, – каже Лапій.

Також Україна, імовірно, отримає вакцину для дітей віком до 12 років. НТГЕІ теж рекомендувала міністерству сприяти в цьому.

Зараз дивляться

– Ми висловили свою позицію, що вони безпечні, майже рік використовуються вакцини, і це мільйони дітей вакцинованих до 12 років. Я маю на увазі в першу чергу США, Канаду, країни євроспільноти, – каже експерт.

За словами Лапія, це десятки мільйонів дітей, і це достатньо і за часом, і за кількістю вакцинованих, щоби в Україні могли зробити висновки щодо ефективності, необхідності безпеки.

І зараз уже ведеться робота над тим, щоб в Україну надійшла така вакцина.

Водночас Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, яку очолює Лапій, рекомендувала МОЗ дозволити використовувати так звані гетерологічні схеми вакцинації, за якими навіть CoronaVac може бути використаний для бустера, як для першого, так і для другого. Очільник НТГЕІ посилається на дослідження, що це також ефективно.

– Це означає, що якщо у вас два перших щеплення і, наприклад, перший бустер був зроблений вакциною Pfizer, то, наприклад, другий бустер може бути зроблений вакциною CoronaVac. Або це стосується і первинної вакцинації, і першого бустера, – каже Лапій.

За словами експерта, для того, щоб ці рекомендації набули чинності, вони мають бути затверджені МОЗ. Але з наукової точки зору вже є достатньо доказів, що такі змішані схеми ефективні, безпечні, і можна їх використовувати.

Лапій додав, що ще на початку липня були рекомендації від ВООЗ, і зараз надходять нові результати наукових досліджень, які підтверджують, що є ефект.