Сегодня в Украине больше всего вакцины CoronaVac от компании Sinovac. Pfizer/BioNTech немного, но новые поставки будут скоро. Об этом сообщил Федор Лапий, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины.

— У нас в достаточном количестве вакцина CoronaVac, мы имеем поступление вакцины Johnson&Johnson, в небольшом количестве, около 200 тыс. доз, и эта вакцина могла бы быть использована для тех, кто еще вообще не вакцинировался, — говорит Лапий.

По словам эксперта, были поступления вакцины от Pfizer/BioNTech в количестве 500 тыс. доз. Почему так осторожно? Так как ориентировались на сроки годности, чтобы не пришло 5-6 млн со сроком годности 1 месяц.

— Поэтому мы берем такими партиями, но учитывая, что есть потребность и больше, уже будет в ближайшее время поступление новой партии, и уже согласно информации о сроке годности будем планировать следующие поступления, — говорит Лапий.

Также Украина, вероятно, получит вакцину для детей младше 12 лет. НТГЭИ тоже рекомендовала министерству содействовать в этом.

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– Мы высказали свою позицию, что они безопасны, почти год используются вакцины, и это миллионы детей вакцинированных до 12 лет. Я имею в виду в первую очередь США, Канаду, страны евросообщества, – говорит эксперт.

По словам Лапия, это десятки миллионов детей, и это достаточно и по времени, и по количеству вакцинированных, чтобы в Украине могли сделать выводы относительно эффективности, необходимости безопасности.

И сейчас уже ведется работа над тем, чтобы в Украину поступила такая вакцина.

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики, которую возглавляет Лапий, рекомендовала Минздраву разрешить использовать так называемые гетерологические схемы вакцинации, по которым даже CoronaVac может быть использован для бустера, как для первого, так и для второго. Руководитель НТГЭИ ссылается на исследования, что это также эффективно.

— Это означает, что если у вас две первые прививки и, например, первый бустер был сделан вакциной Pfizer, то, например, второй бустер может быть сделан вакциной CoronaVac. Или это касается и первичной вакцинации, и первого бустера, – говорит Лапий.

По словам эксперта, для того, чтобы эти рекомендации вступили в силу, они должны быть утверждены Минздравом. Но с научной точки зрения уже достаточно доказательств, что такие смешанные схемы эффективны, безопасны, и можно их использовать.

Лапий добавил, что еще в начале июля были рекомендации от ВОЗ, и сейчас поступают новые результаты научных исследований, подтверждающих, что есть эффект.