В Украине циркулирует такая же разновидность штамма Омикрон, как и в Европе. И заболеваемость растет, однако течение этого штамма на территории нашей страны может быть более тяжелым. Об этом предупредил Федор Лапий, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины.

— Учитывая, что мы имеем такие тесные контакты, миграцию в страны ЕС, то есть у нас есть общее эпидпространство, то это дает нам основания делать выводы, что ситуация по циркуляции Омикрона не отличается, — признает Лапий.

Эксперт отмечает, что о секвенировании сказать трудно, но он знает, что Украина имеет тесные отношения с нашими партнерами в евросообществе — с Европейским центром профилактики заболеваний, ВОЗ. Образцы отбираются и по мере возможности отправляются.

В то же время не стоит ожидать, что новый подвид Омикрона украинцы перенесут легко, ведь уровень вакцинации у нас существенно отличается. Информация о его “легкости” поступает из стран евросообщества, а там уровень охвата прививками — более 95% в группах риска, то есть среди людей в возрасте 60+ и сопутствующих болезней.

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– И мы не можем эти их выводы переносить на территорию Украины, экстраполировать. Потому что Омикрон может себя повести совершенно иначе из-за того, что у нас очень низкий уровень охвата вакцинацией среди людей группы риска, уже не говоря о первой бустерной дозе, уже не говоря о второй бустерной дозе, которая в Украине более месяца доступна для групп риска, — констатирует Лапий.

По словам эксперта, учитывая, что заболеваемость растет, можно осторожно спрогнозировать, что наши надежды на то, что этот более легкий вариант субвируса Sars-CoV-2, будут ложными.

Ввиду этого ради здоровья всех нужно вакцинироваться, а также снова говорить о масочном режиме.

— Когда речь идет о том, что сейчас система здравоохранения перегружена ранеными, есть миграция медиков в пределах страны, у нас есть прифронтовые зоны, у нас разрушенная инфраструктура и проблемы с кислородом только усугубляются, а это то, что нужно для пациентов с тяжелым течением Covid -19, – перечисляет Лапий.

Так что эксперт призывает: ради победы, ради украинцев, ради жизни мы должны рассматривать вопросы масок.

Также врач предполагает, что по аналогии с Южным полушарием, волна Covid-19 может прийти вместе с гриппом.