В Україні циркулює такий самий різновид штаму Омікрон, як і в Європі. І захворюваність зростає, однак перебіг цього штаму на території нашої країни може бути тяжчим. Про це попередив Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ України.

– Зважаючи на те, що ми маємо такі тісні контакти, міграцію в країни ЄС, тобто маємо спільний епідпростір, то це дає нам підстави робити висновки, що ситуація щодо циркуляції Омікрона не відрізняється, – зауважує Лапій.

Експерт визнає: щодо секвенування важче відповісти, але він знає, що Україна має тісні стосунки з нашими партнерами в євроспільноті – з Європейським центром профілактики захворювань, ВООЗ. Зразки відбираються і за можливості відправляються.

Водночас не варто очікувати, що новий підвид Омікрона українці перенесуть легко, адже рівень вакцинації у нас суттєво відрізняється. Інформація про його “легкість” надходить з країн євроспільноти, а там рівень охоплення щепленнями – понад 95% у групах ризику, тобто серед людей віком 60+ та людей із супутніми хворобами.

Зараз дивляться

– І ми не можемо ці їхні висновки переносити на територію України, екстраполювати. Бо Омікрон може себе повести абсолютно інакше через те, що ми маємо дуже низький рівень охоплення вакцинацією серед людей групи ризику, вже не кажучи про першу бустерну дозу, вже не говорячи про другу бустерну дозу, яка в Україні понад місяць доступна для груп ризику, – констатує Лапій.

За словами експерта, з огляду на те, що захворюваність зростає, можна обережно спрогнозувати, що наші сподівання на те, що цей більш легкий варіант субвірусу Sars-CoV-2, будуть неправдивими.

Зважаючи на це, заради здоров’я всіх треба вакцинуватися, а також знову говорити про масковий режим.

– Коли йдеться про те, що зараз система охорони здоров’я перевантажена пораненими, є міграція медиків в межах країни, ми маємо прифронтові зони, ми маємо зруйновану інфраструктуру і проблеми з киснем лише посилюються, а це те, що потрібно для пацієнтів з тяжким перебігом Covid-19, – перераховує Лапій.

Тож експерт закликає: заради перемоги, заради українців, заради життя ми повинні розглядати питання масок.

Також лікар припускає, що за аналогією з Південною півкулею хвиля Covid-19 може прийти разом із грипом.