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Як відрізнити грип та застуду від Covid-19 та сезонної алергії — інфографіка

25 Липня 2022, 11:35
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Як відрізнити один від одного такі, здавалося б, дуже схожі за зовнішніми ознаками захворювання, як Covid-19, грип, застуда, сезонна алергія, астма. Як надати першу допомогу при появі очевидних симптомів.

Про це розповіли експерти онлайн-майданчика Бережи себе.

– На перший погляд, схожі симптоми Covid-19, грипу, застуди та алергії насправді мають відмінності, – зазначають медики.

Як відрізнити грип та застуду від Covid-19 та сезонної алергії — інфографіка / 2 зображення

І уточнюють, що основними симптомами Covid-19 є висока температура, втома, кашель і задишка.

Зараз дивляться

Алергія має більш хронічні симптоми і завжди супроводжується чханням, хрипами і кашлем.

Для грипу характерні симптоми, подібні до Covid-19, наприклад лихоманка і болі в тілі, але зазвичай грип не викликає задишки.

За словами медиків, якщо у вас нежить або сверблять очі, це не обов’язково означає, що у вас Covid-19. Але якщо ви кашляєте, швидко втомлюєтеся, відчуваєте задишку, а ось смаку або запахів не відчуваєте, ймовірність того, що ви підхопили коронавірус, підвищується. Крім того, це також може бути сезонний грип.

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Як захиститься від Covid-19, застуди або грипу:

  • пройти курс вакцинації проти Covid-19 і обов’язково оновлювати щеплення кожні півроку;
  • щорічно робити щеплення від грипу;
  • дотримуватися базових правил гігієни;
  • уникати тісного контакту (в межах двох метрів) з усіма, хто хворіє або має підозрілі симптоми;
  • носити захисну маску в закритих громадських місцях і в приміщеннях з великою кількістю людей;
  • часто мити руки;
  • прикривати рот і ніс ліктем або серветкою під час чхання і кашлю;
  • чи не доторкатися своїх очей, носа і рота;
  • щодня очищати і дезінфікувати поверхні, яких ви постійно торкаєтеся (дверні ручки, вимикачі світла тощо).

Джерело: Бережи себе

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