Чому всім українцям слід обов’язково зробити другий бустерний укол проти Covid-19, чи достатньо в Україні вакцинальних препаратів і кому необхідна ревакцинація в першу чергу.

Про це в Об’єднаному ефірі українських телеканалів керівник Національної програми імунізації, завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ України Олександр Заїка.

– Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекендувала МОЗ використовувати таку опцію як друга бустерна доза, що є по суті ревакцинацією, – нагадав експерт.

За його словами, це стосується тих українців, які вже отримали свій перший бустерний укол. Хоча більшість наших співвітчизників цього ще не зробили.

Зараз дивляться

За словами Олександра Заїки, практично всі європейські країни вже використовують другу бустерну дозу в якості додаткового захисту від Covid-19.

В ході досліджень було встановлено, що з плином часу вакцинальний захист від тяжкого перебігу хвороби згасає. Тому цей імунний захист слід оновлювати.

Особливо це акутально для груп ризику. Йдеться про людей старше 60 років, а також про українців від 18 до 59 років, що мають супутні важкі захворювання, які можуть ускладнитися внаслідок коронавірусної хвороби.

За словами Олександра Заїки, другу бустерну дозу рекомендується вводити через чотири місяці після першої. Це важливо зробити напередодні осінньо-зимового періоду, коли традиційно збільшується кількість респіраторних інфекцій, в тому числі і коронавірусної.

Експерт зазначив, що вакцини проти Covid-19 в Україні є в достатній кількості. В основному це препарат Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, який цілком підходить для другого бустерного уколу.