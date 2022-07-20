В Україні дозволили робити другу бустерну дозу вакцини проти Covid-19 усім людям, старішим за 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.

Для щеплення будуть використовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це Pfizer) з інтервалом щонайменше чотири місяці після першої бустерної дози.

Рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики № 16-06/2022 були затверджені наказом МОЗ № 1249 від 19 липня 2022 року.

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Другий бустер можуть отримати:

люди віком понад 60 років

люди з інвалідністю

люди з імуносупресією

люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми

люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу Covid-19 (перелік станів – https://bit.ly/NTHEI_16_06_2022

люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями

Другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраілі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, також її рекомендували вводити в країнах ЄС.

В Україні щепитися від Covid-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації.

Перелік пунктів за посиланням: https://bit.ly/vaccinationpoints або за телефоном 16-77.