В Украине разрешили делать вторую бустерную дозу вакцины против Covid-19 всем людям старше 60 лет, а также людям 18-59 лет с хроническими болезнями.

Для прививки будут использовать мРНК-вакцину (в настоящее время в Украине это Pfizer) с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы.

Рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике №16-06/2022 были утверждены приказом Минздрава №1249 от 19 июля 2022 года.

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Второй бустер могут получить:

люди старше 60 лет

люди с инвалидностью

люди с иммуносупрессией

люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми

люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения Covid-19 (перечень состояний – https://bit.ly/NTHEI_16_06_2022

люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями

Вторую бустерную дозу уже применяют в Израиле, США, Канаде, Великобритании, Японии, а также ее рекомендовали вводить в странах ЕС.

В Украине прививаться от Covid-19 можно в любом пункте или центре вакцинации.

Список пунктов по ссылке: https://bit.ly/vaccinationpoints или по телефону 16-77.