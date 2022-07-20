В Украине разрешили делать вторую бустерную дозу вакцины против Covid-19 всем людям старше 60 лет, а также людям 18-59 лет с хроническими болезнями.
Для прививки будут использовать мРНК-вакцину (в настоящее время в Украине это Pfizer) с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы.
Рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике №16-06/2022 были утверждены приказом Минздрава №1249 от 19 июля 2022 года.
Второй бустер могут получить:
- люди старше 60 лет
- люди с инвалидностью
- люди с иммуносупрессией
- люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми
- люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения Covid-19 (перечень состояний – https://bit.ly/NTHEI_16_06_2022)
- люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями
Вторую бустерную дозу уже применяют в Израиле, США, Канаде, Великобритании, Японии, а также ее рекомендовали вводить в странах ЕС.
В Украине прививаться от Covid-19 можно в любом пункте или центре вакцинации.
Список пунктов по ссылке: https://bit.ly/vaccinationpoints или по телефону 16-77.