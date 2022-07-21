Почему всем украинцам следует обязательно сделать второй бустерный укол против Covid-19, достаточно ли в Украине вакцинальных препаратов и кому необходима ревакцинация в первую очередь.

Об этом в Объединенном эфире украинских телеканалов руководитель национальной программы иммунизации, заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика.

— Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекендовала Минздраву использовать такую опцию как вторая бустерная доза, что является по сути ревакцинацией, — напомнил эксперт.

По его словам, это касается тех украинцев, которые уже получили свой первый бустерный укол. Хотя большинство наших соотечественников этого еще не сделали.

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По словам Александра Заики, практически все европейские страны уже используют вторую бустерную дозу в качестве дополнительной защиты от Covid-19.

В ходе исследований было установлено, что с течением времени вакцинальная защита от тяжелого течения болезни угасает. Поэтому эту иммунную защиту следует обновлять.

Особенно это акутально для групп риска. Речь идет о людях старше 60 лет, а также об украинцам от 18 до 59 лет, имеющих сопутствующие тяжелые заболевания, которые могут осложниться вследствие коронавирусной болезни.

По словам Александра Заики, вторую бустерную дозу рекомендуется вводить спустя четыре месяца после первой. Это важно сделать накануне осенне-зимнего периода, когда традиционно увеличивается количество респираторных инфекций, в том числе и коронавирусной.

Эксперт отметил, что вакцины против Covid-19 в Украине есть в достаточном количестве. В основном это препарат Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, который вполне подходит для второго бустерного укола.