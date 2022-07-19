Европейский офис Всемирной организации здравоохранения сообщил о начале новой волны коронавируса в регионе, вызванной вариантами штамма Омикрон, и дал прогноз о непростой ситуации с Covid-19 в осенне-зимний сезон.

Предупреждение сопровождалось призывом срочно устранить “пробелы в мониторинге пандемии и ответных мерах, чтобы избежать предотвратимых смертей и серьезных сбоев“.

— Теперь совершенно ясно, что мы находимся в той же ситуации, что и прошлым летом. Только на этот раз продолжающаяся волна Covid-19 продвигается сублиниями варианта Омикрон, — заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге.

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По его словам, число новых инфекций в европейском регионе, в том числе и нескольких странах Центральной Азии, утроилось за последние шесть недель.

За последние семь дней в регионе зарегистрировано свыше 2,5 млн новых случаев.

— Поскольку уровень инфицирования пожилых людей продолжает расти, в Европе по-прежнему каждую неделю от Covid-19 умирает около 3 тыс. человек, — подчеркнул Клюге.

На прошлой неделе ЕРБ ВОЗ рекомендовало вторую повторную прививку вакцины от Covid-19 людям старше 60 лет.

Источник: RTE