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Осінь і зима в Європі будуть складними: ВООЗ дав прогноз по Covid-19

19 Липня 2022, 15:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомив про початок нової хвилі коронавірусу в регіоні, викликаної варіантами штаму Омікрон, і дав прогноз про непросту ситуацію з Covid-19 в осінньо-зимовий сезон.

Попередження супроводжувалося закликом терміново усунути “прогалини в моніторингу пандемії і відповідних заходах, щоб уникнути запобіжних смертей і серйозних збоїв”.

– Тепер абсолютно ясно, що ми знаходимося в тій же ситуації, що і минулого літа. Тільки на цей раз триваюча хвиля Covid-19 просувається сублініями варіанту Омікрон, – заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ханс Клюге.

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За його словами, число нових інфекцій в європейському регіоні, в тому числі і декількох країнах Центральної Азії, потроїлося за останні шість тижнів.

За останні сім днів в регіоні зареєстровано понад 2,5 млн нових випадків.

– Оскільки рівень інфікування літніх людей продовжує зростати, в Європі як і раніше щотижня від Covid-19 помирає близько 3 000 чоловік, – підкреслив Клюге.

Минулого тижня ЕРБ ВООЗ рекомендувало друге повторне щеплення вакцини від Covid-19 людям старше 60 років.

Джерело: RTE

Теги
Європа ВООЗ зима Коронавірус Covid-19 осінь прогноз
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