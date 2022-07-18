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На третину більше: в Україні кількість хворих на Covid-19 зросла

18 Липня 2022, 16:04
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулий тиждень в Україні кількість підтверджених випадків Covid-19 зросла більш ніж на третину проти показника тижнем раніше – до 1,4 тис., повідомляє Центр громадського здоров’я.

За даними ЦОЗ, всього з початку пандемії коронавірусу в Україні зафіксовано 5,1 млн випадків заражень.

За минулий тиждень у країні було зафіксовано 1,4 тис. випадок, а тижнем раніше – 1,05 тис. Зростання захворюваності склало 35,5%.

Зараз дивляться

За минулий тиждень в Україні захворіло 300 вакцинованих осіб, порівняно з 215 тижнем раніше (+39,5%).

За темпами приросту випадків Covid-19 лідирують Київ (112 випадків, +89,8%), Рівненська (21, +90,9%), Донецька (16, +128,6%), Чернігівська (15, +150%) .

У той же час найбільше випадків зараження за тиждень зафіксовано у Київській (190), Одеській (168) областях, у Києві (112), Івано-Франківській (108), Закарпатській (84) областях.

Більше стало в Україні та госпіталізацій із Covid-19: на 11,5% – до 1, 04 тис. осіб.

Одужали за тиждень – 986 (-1,4%) громадян.

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Летальних випадків за тиждень поменшало на 52,6% – померло 9 осіб, тоді як тижнем раніше було 19.

Джерело
УНН
Теги
Коронавирус Covid-19
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