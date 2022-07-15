Нова хвиля Covid-19 накриє Україну в кінці серпня — на початку вересня 2022 року. Про це відомий український вірусолог Алла Мироненко заявила в коментарі одному з українських ЗМІ.

– У Європі зараз циркулюють варіанти і субваріанти штаму Омікрон. Вони ще не дійшли до України, але дійдуть ближче до осені. Коли повернеться більше людей. На щастя, при інфікуванні даними штамами тяжкого перебігу захворювання не спостерігається, – зазначила Алла Мироненко.

За її словами, поки що немає достатніх підстав стверджувати, що новими підвидами штаму Омікрон будуть заражатися ті, хто вже перехворів або отримав повний курс вакцинації.

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При цьому медики рекомендують третю бустерну дозу пацієнтам з груп ризику, особам старше 60 років і тим, хто ще не хворів на коронавірус.

– Вірус перейшов у стадію респіраторки, став новим збудником і вже нікуди від нас не дінеться. Омікрон, який зараз циркулює, не викликає потреб в кисні, від чого вмирала велика частина хворих, – заспокоїла вірусолог.

Вона стверджує, що вірус адаптувався і людство буде жити з ним все життя. Іншими словами, пандемія фактично закінчилася. Про це свідчить відсутність катастрофічного зростання захворюваності та госпіталізацій, резюмувала Алла Мироненко.

Зазначимо, що за минулий тиждень в Україні зареєстровано 1 056 нових випадків Covid-19.

Джерело: Новини Live