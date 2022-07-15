Новая волна Covid-19 накроет Украину в конце августа — в начале сентября 2022 года. Об этом известный украинский вирусолог Алла Мироненко заявила в комментарии одному из украинских СМИ.

— В Европе сейчас циркулируют варианты и субварианты штамма Омикрон. Они еще не дошли до Украины, но дойдут ближе к осени. Когда вернется больше людей. К счастью, при инфицировании данными штаммами тяжелого течения заболевания не наблюдается, — отметила Алла Мироненко.

По ее словам, пока еще нет достаточных оснований утверждать, что новыми подвидами штамма Омикрон будут заражаться те, кто уже переболел или получил полный курс вакцинации.

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При этом медики рекомендуют третью бустерную дозу пациентам из групп риска, лицам старше 60 лет и тем, кто еще не болел коронавирусом.

— Вирус перешел в стадию респираторки, стал новым возбудителем и уже никуда от нас не денется. Омикрон, который сейчас циркулирует, не вызывает потребностей в кислороде, от чего умирала большая часть заболевших, — успокоила вирусолог.

Она утверждает, что вирус адаптировался и человечество будет жить с ним всю жизнь. Другими словами, пандемия фактически закончилась. Об этом свидетельствует отсутствие катастрофического роста заболеваемости и госпитализаций, резюмировала Алла Мироненко.

Отметим, что за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 1 056 новых случаев Covid-19.

Источник: Новости Live