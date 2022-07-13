Новые подварианты Covid-штамма Омикрон вызвали новые волны коронавируса по всему миру. В ВОЗ очень обеспокоены по этому поводу и призывают власти тех стран, где уже нет Covid-ограничений, вернуть масочный режим.

Глава ВОЗ доктор Тедрос Адхан Гебрейесус призывает применить проверенные меры по не распространению коронавирусной инфекции. А именно: вернуть масочный режим, улучшить вентиляцию в помещениях и применять протоколы тестирования и лечения.

— Я озабочен растущей тенденцией смертности от коронавируса и тем, что количество случаев продолжает расти. Это создает дополнительную нагрузку на и так уже перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников, — сказал он.

Ученые обеспокоены новым подвариантом Омикрона — BA.2.75, которому дали название Центавр. Впервые он был обнаружен в мае в Индии.

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Эксперты говорят, что этот вариант может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции.