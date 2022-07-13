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Зростає кількість госпіталізацій і смертей через Covid-19. ВООЗ закликає повернути масковий режим

13 Липня 2022, 19:03
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Нові підваріанти Covid-штаму Омікрон викликали нові хвилі коронавірусу по всьому світі. У ВООЗ дуже занепокоєні з цього приводу і закликають владу тих, країн, де вже нема Covid-обмежень, повернути масковий режим.

Голова ВООЗ доктор Тедрос Адхан Гебрейєсус закликає застосувати перевірені заходи перешкоджання поширення коронавірусної інфекції. А саме: повернути масковий режим, покращити вентиляцію у приміщеннях та застосовувати протоколи тестування та лікування.

– Я стурбований зростаючою тенденцією смертності від коронавірусу та тим, що кількість випадків продовжує зростати. Це створює додаткове навантаження на і так вже перевантажені системи охорони здоров’я та медичних працівників”, – сказав він.

Наразі вчені занепокоєні новим підваріантом Омікрона – BA.2.75, якому дали назву Центавр. Вперше його виявили у травні у Індії.

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Експерти кажуть, що цей варіант може швидко поширюватися та обходити імунітет від вакцин та попередньої інфекції.

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Джерело
Sky News
Теги
ВООЗ Коронавірус Covid-19 Коронавирус Covid-19
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