Вірусологи висловили занепокоєння з приводу появи ще одного варіанту Омікрона, який швидко поширюється світом.

Варіант BA.2.75, що отримав назву Центавр, був вперше виявлений в Індії на початку травня. Відтоді кількість випадків тут різко зросла навіть порівняно з надзвичайно трансмісивним варіантом ВА.5, який швидко витісняє раніше домінуючий варіант BA.2 у багатьох країнах.

Центавр було виявлено приблизно в десяти країнах, включно з Великою Британією, США, Австралією, Німеччиною та Канадою.

Зараз дивляться

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) 7 липня визначив його як варіант, який перебуває під наглядом. Це означає, що є деякі ознаки того, що він може бути більш заразним або пов’язаним із важчим захворюванням.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) також уважно стежить за Центавром. Хоча її головний науковий співробітник Сумья Свамінатан сказав, що наразі недостатньо зразків для оцінки його серйозності.

Тим часом, на додачу до очевидного швидкого зростання і великого географічного поширення, вірусологів насторожила величезна кількість додаткових мутацій Центавра.

Експерти стверджують, що Центавр – потенційний кандидат на місце дуже заразного підваріанта BA.5. Причина – вражаюча здатність віруса привносити зміни в шипоподібний білок – ту частину, яку він використовує для зараження клітин і на якій грунтується більшість вакцин проти Covid-19.

Тим часом уряди закликають свої органи охорони здоров’я охопити якомога більше людей, які ще не вакциновані і, отже, схильні до більшого ризику госпіталізації або смерті в результаті Covid-19.