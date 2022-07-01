Як заявили експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я( ВООЗ), кількість підтверджених випадків Covid-19 на європейському континенті за перший місяць літа збільшилася втричі в порівнянні з весною.

У зв’язку з цим ВООЗ заявляє про високий рівень Covid-19 в Європі і закликає йти на самоізоляцію при перших симптомах респіраторного захворювання, а також продовжувати носити маски в громадських місцях.

– Оскільки країни по всій Європі практично зняли епідемічні обмеження, вірус поширюється на високому рівні протягом літа, – вважає директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

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За його словами, вірус не зникає тільки тому, що країни перестають його спостерігати. Вірус продовжує поширюватися, змінюватися і вбивати.

Відзначається, що до кінця червня 53 країни, що входять в європейський регіон за класифікацією ВООЗ, щодня реєстрували близько 500 тис. нових випадків зараження в порівнянні з приблизно 150 тис. в травні.

Нагадаємо, що станом на середину минулого місяця у світі на Covid-19 заразилися понад 535 млн осіб.

Джерело: France 24