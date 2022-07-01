Как заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество подтвержденных случаев Covid-19 на европейском континенте за первый месяц лета увеличилось в три раза по сравнению с весной.

В связи с этим ВОЗ заявляет о высоком уровне Covid-19 в Европе и призывает уходить на самоизоляцию при первых симптомах респираторного заболевания, а также продолжать носить маски в общественных местах.

— Поскольку страны по всей Европе практически сняли эпидемические ограничения, вирус распространяется на высоком уровне в течение лета, — считает директор европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге.

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По его словам, вирус не исчезает только потому, что страны перестают его наблюдать. Вирус продолжает распространяться, меняться и убивать.

Отмечается, что до конца июня 53 страны, входящие в европейский регион по классификации ВОЗ, ежедневно регистрировали около 500 тыс. новых случаев заражения по сравнению с примерно 150 тыс. в мае.

Напомним, что по состоянию на середину прошлого месяца в мире Covid-19 заразились более 535 млн человек.

Источник: France 24