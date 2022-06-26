Вакцины против Covid-19, используемые в настоящее время в США, по-прежнему обеспечивают надежную защиту от тяжелого заболевания и смерти от коронавирусной инфекции. Особенно, если люди получили бустерную дозу.

Но эти вакцины нацелены на исходный штамм коронавируса, и их эффективность заметно снизилась, когда появился суперконтагиозный мутант Омикрон.

Теперь, когда еще более заразные родственники Омикрона широко распространяются, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рассматривает возможность заказа изменения рецепта для вакцин, производимых как Pfizer, так и Moderna, в надежде, что модифицированные бустеры смогут лучше защитить от нового всплеска Covid-19, ожидаемого этой осенью и зимой.

Сейчас смотрят

Компания Pfizer и ее партнер BioNTech изучили два разных способа обновления своих прививок — нацеливание только на Омикрон или комбинированный бустер, добавляющий защиту от Омикрона к оригинальной вакцине. Они также проверили, следует ли сохранить сегодняшнюю стандартную дозировку — 30 мкг — или удвоить силу уколов.

В исследовании более 1,2 тыс. взрослых людей среднего и старшего возраста, которые уже получили три дозы вакцины, Pfizer заявила, что оба бустерных подхода вызвали значительный скачок антител, борющихся с Омикронами.

— Основываясь на этих данных, мы считаем, что у нас есть два очень сильных кандидата, адаптированных к омикронам, — заявил в своем заявлении генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Бустер Pfizer, содержащий только Омикрон, вызвал сильнейший иммунный ответ против этого варианта.

Но многие эксперты говорят, что комбинированные прививки могут быть лучшим подходом, потому что они сохранят доказанные преимущества оригинальной вакцины против Covid-19, добавляя новую защиту от Омикрон. И Pfizer заявила, что через месяц после того, как люди получили комбинированную инъекцию, у них было от 9 до 11 раз больше антител, борющихся с Омикронами. Это более чем в 1,5 раза лучше, чем еще одна доза оригинальной вакцины.

И что важно, предварительные лабораторные исследования показывают, что модифицированные дозы также производят антитела, способные бороться с генетически отличными родственниками Омикронов, названными BA.4 и BA.5, хотя эти уровни были не такими высокими.

Недавно Moderna объявила об аналогичных результатах испытаний своей комбинированной вакцины, которую ученые называют бивалентной.