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Мир готовится к вспышкам Covid-19: какие вакцины могут быть эффективны против новых видов Омикрона

26 июня 2022, 12:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Мир готовится к вспышкам Covid-19: какие вакцины могут быть эффективны против новых видов Омикрона
Источник: Pixabay

Вакцины против Covid-19, используемые в настоящее время в США, по-прежнему обеспечивают надежную защиту от тяжелого заболевания и смерти от коронавирусной инфекции. Особенно, если люди получили бустерную дозу.

Но эти вакцины нацелены на исходный штамм коронавируса, и их эффективность заметно снизилась, когда появился суперконтагиозный мутант Омикрон.

Теперь, когда еще более заразные родственники Омикрона широко распространяются, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рассматривает возможность заказа изменения рецепта для вакцин, производимых как Pfizer, так и  Moderna, в надежде, что модифицированные бустеры смогут лучше защитить от нового всплеска Covid-19, ожидаемого этой осенью и зимой.

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Компания Pfizer и ее партнер BioNTech изучили два разных способа обновления своих прививок — нацеливание только на Омикрон или комбинированный бустер, добавляющий защиту от Омикрона к оригинальной вакцине. Они также проверили, следует ли сохранить сегодняшнюю стандартную дозировку — 30 мкг — или удвоить силу уколов.

В исследовании более 1,2 тыс. взрослых людей среднего и старшего возраста, которые уже получили три дозы вакцины, Pfizer заявила, что оба бустерных подхода вызвали значительный скачок антител, борющихся с Омикронами.

— Основываясь на этих данных, мы считаем, что у нас есть два очень сильных кандидата, адаптированных к омикронам, — заявил в своем заявлении генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Бустер Pfizer, содержащий только Омикрон, вызвал сильнейший иммунный ответ против этого варианта.

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Но многие эксперты говорят, что комбинированные прививки могут быть лучшим подходом, потому что они сохранят доказанные преимущества оригинальной вакцины против Covid-19, добавляя новую защиту от Омикрон. И Pfizer заявила, что через месяц после того, как люди получили комбинированную инъекцию, у них было от 9 до 11 раз больше антител, борющихся с Омикронами. Это более чем в 1,5 раза лучше, чем еще одна доза оригинальной вакцины.

И что важно, предварительные лабораторные исследования показывают, что модифицированные дозы также производят антитела, способные бороться с генетически отличными родственниками Омикронов, названными BA.4 и BA.5, хотя эти уровни были не такими высокими.

Недавно Moderna объявила об аналогичных результатах испытаний своей комбинированной вакцины, которую ученые называют бивалентной.

Источник
MedicalXpress
Теги
Коронавирус Covid-19
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