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Світ готується до спалахів Covid-19: які вакцини можуть бути ефективними проти нових видів Омікрона

26 Червня 2022, 12:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Світ готується до спалахів Covid-19: які вакцини можуть бути ефективними проти нових видів Омікрона
Джерело: Pixabay

Вакцини проти Covid-19, які використовуються в даний час в США, як і раніше, забезпечують надійний захист від тяжкого захворювання та смерті від коронавірусної інфекції. Особливо якщо люди отримали бустерну дозу.

Але ці вакцини націлені на вихідний штам коронавірусу, і їхня ефективність помітно знизилася, коли з’явився суперконтагіозний мутант Омікрон.

Тепер, коли ще заразніші родичі Омікрона широко поширюються, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів розглядає можливість замовлення зміни рецепту для вакцин, що виробляються як Pfizer, так і Moderna, сподіваючись, що модифіковані бустери зможуть краще захистити від нового сплеску. Covid-19, очікуваного цієї осені та взимку.

Зараз дивляться

Компанія Pfizer та її партнер BioNTech вивчили два різні способи оновлення своїх щеплень – націлювання лише на Омікрон або комбінований бустер, що додає захист від Омікрон до оригінальної вакцини. Вони також перевірили, чи слід зберегти сьогоднішнє стандартне дозування – 30 мкг – чи подвоїти силу уколів.

У дослідженні понад 1,2 тис. дорослих людей середнього та старшого віку, які вже отримали три дози вакцини, Pfizer заявила, що обидва бустерні підходи викликали значний стрибок антитіл, що борються з Омікронами.

– Грунтуючись на цих даних, ми вважаємо, що у нас є два дуже сильні кандидати, адаптовані до Омікронів, – заявив у своїй заяві генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Бустер Pfizer, що містить тільки Омікрон, викликав найсильнішу імунну відповідь проти цього варіанту.

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Але багато експертів говорять, що комбіновані щеплення можуть бути найкращим підходом, тому що вони збережуть доведені переваги оригінальної вакцини проти Covid-19, додаючи новий захист від Омікрон. І Pfizer заявила, що через місяць після того, як люди отримали комбіновану ін’єкцію, у них було від 9 до 11 разів більше антитіл, що борються з Омікронами. Це більш ніж у 1,5 рази краще, ніж ще одна доза оригінальної вакцини.

І що важливо, попередні лабораторні дослідження показують, що модифіковані дози також виробляють антитіла, здатні боротися з генетично відмінними родичами Омікронів, названими BA.4 і BA.5, хоча ці рівні були не такими високими.

Нещодавно Moderna оголосила про аналогічні результати випробувань своєї комбінованої вакцини, яку вчені називають бівалентною.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Коронавирус Covid-19
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