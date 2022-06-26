Вакцини проти Covid-19, які використовуються в даний час в США, як і раніше, забезпечують надійний захист від тяжкого захворювання та смерті від коронавірусної інфекції. Особливо якщо люди отримали бустерну дозу.

Але ці вакцини націлені на вихідний штам коронавірусу, і їхня ефективність помітно знизилася, коли з’явився суперконтагіозний мутант Омікрон.

Тепер, коли ще заразніші родичі Омікрона широко поширюються, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів розглядає можливість замовлення зміни рецепту для вакцин, що виробляються як Pfizer, так і Moderna, сподіваючись, що модифіковані бустери зможуть краще захистити від нового сплеску. Covid-19, очікуваного цієї осені та взимку.

Зараз дивляться

Компанія Pfizer та її партнер BioNTech вивчили два різні способи оновлення своїх щеплень – націлювання лише на Омікрон або комбінований бустер, що додає захист від Омікрон до оригінальної вакцини. Вони також перевірили, чи слід зберегти сьогоднішнє стандартне дозування – 30 мкг – чи подвоїти силу уколів.

У дослідженні понад 1,2 тис. дорослих людей середнього та старшого віку, які вже отримали три дози вакцини, Pfizer заявила, що обидва бустерні підходи викликали значний стрибок антитіл, що борються з Омікронами.

– Грунтуючись на цих даних, ми вважаємо, що у нас є два дуже сильні кандидати, адаптовані до Омікронів, – заявив у своїй заяві генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Бустер Pfizer, що містить тільки Омікрон, викликав найсильнішу імунну відповідь проти цього варіанту.

Але багато експертів говорять, що комбіновані щеплення можуть бути найкращим підходом, тому що вони збережуть доведені переваги оригінальної вакцини проти Covid-19, додаючи новий захист від Омікрон. І Pfizer заявила, що через місяць після того, як люди отримали комбіновану ін’єкцію, у них було від 9 до 11 разів більше антитіл, що борються з Омікронами. Це більш ніж у 1,5 рази краще, ніж ще одна доза оригінальної вакцини.

І що важливо, попередні лабораторні дослідження показують, що модифіковані дози також виробляють антитіла, здатні боротися з генетично відмінними родичами Омікронів, названими BA.4 і BA.5, хоча ці рівні були не такими високими.

Нещодавно Moderna оголосила про аналогічні результати випробувань своєї комбінованої вакцини, яку вчені називають бівалентною.