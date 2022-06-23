Найбільше дослідження вчених Данії виявило симптоми тривалого Covid-19 у дітей віком від 0 до 14 років, які можуть триматися не менше двох місяців.

– Наші результати засвідчують, що у дітей з позитивним діагнозом Covid-19 більш імовірно будуть проявлятися тривалі симптоми, ніж у дітей, у яких раніше не діагностували коронавірусну інфекцію, – зазначає професор університетської лікарні Копенгагена Селіна Кіккенборг Берг.

Зазначається, що найбільш частими симптомами серед дітей віком 0-3 років були перепади настрою, висип і біль у животі. Серед дітей віком 4-11 років найчастіше відзначаються перепади настрою, проблеми із запам’ятовуванням або концентрацією уваги, висип. А серед дітей віком 12-14 років – стомлюваність, перепади настрою, проблеми із запам’ятовуванням або концентрацією уваги.

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Результати дослідження показали, що діти з діагнозом Covid-19 у всіх вікових групах частіше відчувають хоча б один симптом протягом двох місяців або довше, ніж контрольна група.

Вчені з’ясували, що приблизно у третини дітей з позитивним тестом на Covid-19 спостерігаються симптоми, яких не було до зараження SARS-CoV-2. Крім того, зі збільшенням тривалості симптомів частка дітей з такими симптомами мала тенденцію до зниження.

Результати узгоджуються з попередніми дослідженнями тривалого Covid-19 у підлітків, які показали, що симптоми необхідно вчасно розпізнавати й серйозно лікувати, зазначають вчені.